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В ЛНР заявили об обстреле поселка ракетой Storm Shadow

ЛНР в СЦКК: поселок Юбилейный Луганска обстреляли британской ракетой Storm Shadow

ВСУ обстреляли 13 мая поселок Юбилейный Луганска одной крылатой ракетой Storm Shadow, сообщает в телеграм-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК).

«В результате обстрела ранения получила мирная жительница 1943 г.р., повреждено остекление семи многоквартирных жилых домов, 25 гаражей, 15 легковых автомобилей и линия электропередач», — говорится в сообщении.

12 мая ВСУ ударили по Луганску двумя крылатыми ракетами Storm Shadow и одной ракетой противодействия ПВО ADM-160B MALD, сообщало представительство.



За день до удара планы передать Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow подтвердили в Минобороны Великобритании. «[Ракеты] позволят Украине оттеснить российские войска», — говорил министр Бен Уоллес.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «весьма негативно» отнеслись к поставкам Storm Shadow. В МИД России называли поставку Украине дальнобойного оружия красной линией для Москвы.

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