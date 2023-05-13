В ЛНР заявили об обстреле поселка ракетой Storm Shadow
ЛНР в СЦКК: поселок Юбилейный Луганска обстреляли британской ракетой Storm Shadow
ВСУ обстреляли 13 мая поселок Юбилейный Луганска одной крылатой ракетой Storm Shadow, сообщает в телеграм-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК).
«В результате обстрела ранения получила мирная жительница 1943 г.р., повреждено остекление семи многоквартирных жилых домов, 25 гаражей, 15 легковых автомобилей и линия электропередач», — говорится в сообщении.
12 мая ВСУ ударили по Луганску двумя крылатыми ракетами Storm Shadow и одной ракетой противодействия ПВО ADM-160B MALD, сообщало представительство.
За день до удара планы передать Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow подтвердили в Минобороны Великобритании. «[Ракеты] позволят Украине оттеснить российские войска», — говорил министр Бен Уоллес.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «весьма негативно» отнеслись к поставкам Storm Shadow. В МИД России называли поставку Украине дальнобойного оружия красной линией для Москвы.