Небензя пообещал жесткий ответ на атаки на Запорожскую АЭС

Василий Небензя (Фото: МИД России)

Россия будет предельно жестко отвечать на атаки Киева на ЗАЭС, ведущие к станции линии электропередачи, и город Энергодар. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя.

«Россия будет предельно жестко отвечать на любые атаки Украины на ЗАЭС, критически важные объекты ее инфраструктуры, включая линии энергоснабжения станции, а также на город Энергодар», — сказал Небензя.

30 мая в Совбезе ООН прошло заседание, на котором глава МАГАТЭ представил принципы обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Он назвал везением тот факт, что на АЭС пока не произошло ядерных аварий. Гросси предложил запрет на ведение огня с территории и в сторону АЭС, ее реакторов, персонала и хранилищ отработанного топлива. Кроме того, станция не должна быть использована как склад для тяжелого вооружения и место дислокации военных.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе. Российские силы контролируют ее с конца февраля 2022 года. После включения Запорожской области в состав России АЭС передали в государственную собственность. Россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах станции. Все реакторы на ней остановлены, но на станции по-прежнему остаются десятки тонн радиоактивного материала.