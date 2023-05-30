Johnson & Johnson пообещал продолжить поставку линз в Россию

Американская Johnson & Johnson, крупнейший в мире производитель товаров для здоровья, продолжает обеспечивать российских потребителей линзами Acuvue. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает «РИА Новости».

«Компания Johnson & Johnson продолжает обеспечивать российских потребителей линзами Acuvue», — заявили в компании.

Ранее «Коммерсантъ FM» со ссылкой на владельцев магазинов оптики сообщил о том, что компания может прекратить поставлять линзы в Россию. Позже об этом же рассказала фармкомпания «Протек», которая выступает официальным дистрибьютором продукции Johnson & Johnson. В Росздравнадзоре заявили о выводе с российского рынка только одной модели — Acuvue Oasys 1-Day with HydraLuxe.

В надзорном ведомстве тогда обещали, что отсутствие одной модели никак не отразится на удовлетворении спроса российских потребителей. В Минпромторге пообещали оперативно принять меры по внесению линз в перечень параллельного импорта. Там объяснили, что согласно лицензионной политике США, если поставщик продукции докажет, что продукт предназначен для обеспечения здоровья и безопасности российских граждан, то лицензия может быть предоставлена в индивидуальном порядке.