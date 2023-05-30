Суд оштрафовал двух россиянок за бело-сине-белый флаг на номерах машин

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Зеленоградский районный суд Москвы привлек к административной ответственности двух женщин за «демонстрацию бело-сине-белого флага», посчитав его символом украинского военизированного объединения «Легион «Свобода России» (организация признана в России террористической и запрещена). Об этом сообщила пресс-служба суда.

Россиянок с фамилиями Логвинова и Пашутина признали виновными в публичной демонстрации символики экстремистских организаций (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). Как сообщили в пресс-службе суда, они разместили на номерах автомобилей бело-сине-белый флаг и таким образом демонстрировали его прохожим и людям в проезжающих мимо машинах. ТАСС со ссылкой на инстанцию уточняет, что Ольгу Логвинову оштрафовали на 4 тыс. руб.

По данным «РИА Новости», одну из женщин оштрафовали на 2 тыс. руб. за флаг и еще на 2,5 тыс. — за невыполнение законного требования полицейского. Сама она объяснила, что красный цвет на номере ее автомобиля мог просто затереться или выцвести на солнце. Ее муж, допрошенный как свидетель, предположил, что красный цвет закрасил кто-то посторонний, пока машина была припаркована.

«Легион «Свобода России» — подразделение ВСУ, созданное в марте 2022 года, в основном в него входят россияне. Точных данных о его численности и деятельности нет. В Генпрокуратуре России заявляли, что организация была создана на Украине «с целью подрыва основ конституционного строя Российской Федерации, свержения власти в стране, в том числе путем совершения террористических актов».

Верховный суд России признал «Легион «Свобода России» террористической организацией и запретил его деятельность на российской территории в марте. Теперь лица, принимающие участие в деятельности формирования, будут привлекаться к уголовной ответственности за содействие терроризму. Уголовному преследованию также подлежит пособничество и финансирование группировки.

Бело-сине-белый флаг с начала российской военной операции на Украине использовался на антивоенных акциях.