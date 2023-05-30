Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 мая
EUR ЦБ: 86,51 (+0,61) Инвестиции, 17:00 Курс доллара на 31 мая
USD ЦБ: 80,69 (+0,63) Инвестиции, 17:00
НАТО направило в Косово еще 700 военных Политика, 20:15
Суд оштрафовал двух россиянок за бело-сине-белый флаг на номерах машин Политика, 20:08
Бразилец назвал сбывшейся мечтой победу над Медведевым на «Ролан Гаррос» Спорт, 20:06
Атака дронов на Москву. Что известно на данный момент Политика, 20:00
Киев назвал условие обсуждения работы аммиакопровода из России в Одессу Политика, 19:54
Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону достигло 21 Общество, 19:44
В Нидерландах Промесу предъявили обвинение в контрабанде кокаина Спорт, 19:35
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Вашингтоне заявили, что не поддерживают атаки внутри России Политика, 19:32
Даниил Егоров извинился за «плохое внедрение» ЕНС Экономика, 19:10
«Вашингтон» Овечкина назначил нового главного тренера Спорт, 19:00
Tinder начал предупреждать о блокировке приложения в России Life, 18:59
Россия закроет отделения финского консульства в Петрозаводске и Мурманске Политика, 18:59
Мелитополь и Токмак попали под обстрел Политика, 18:57
ЦБ оценил рост ипотечных ставок в апреле Недвижимость, 18:55

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Политика ,  
0 

Суд оштрафовал двух россиянок за бело-сине-белый флаг на номерах машин

Зеленоградский суд оштрафовал двух женщин за бело-сине-белый флаг на автомобильных номерах
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Зеленоградский районный суд Москвы привлек к административной ответственности двух женщин за «демонстрацию бело-сине-белого флага», посчитав его символом украинского военизированного объединения «Легион «Свобода России» (организация признана в России террористической и запрещена). Об этом сообщила пресс-служба суда.

Россиянок с фамилиями Логвинова и Пашутина признали виновными в публичной демонстрации символики экстремистских организаций (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). Как сообщили в пресс-службе суда, они разместили на номерах автомобилей бело-сине-белый флаг и таким образом демонстрировали его прохожим и людям в проезжающих мимо машинах. ТАСС со ссылкой на инстанцию уточняет, что Ольгу Логвинову оштрафовали на 4 тыс. руб.

По данным «РИА Новости», одну из женщин оштрафовали на 2 тыс. руб. за флаг и еще на 2,5 тыс. — за невыполнение законного требования полицейского. Сама она объяснила, что красный цвет на номере ее автомобиля мог просто затереться или выцвести на солнце. Ее муж, допрошенный как свидетель, предположил, что красный цвет закрасил кто-то посторонний, пока машина была припаркована.

«Легион «Свобода России» — подразделение ВСУ, созданное в марте 2022 года, в основном в него входят россияне. Точных данных о его численности и деятельности нет. В Генпрокуратуре России заявляли, что организация была создана на Украине «с целью подрыва основ конституционного строя Российской Федерации, свержения власти в стране, в том числе путем совершения террористических актов».

Верховный суд России признал «Легион «Свобода России» террористической организацией и запретил его деятельность на российской территории в марте. Теперь лица, принимающие участие в деятельности формирования, будут привлекаться к уголовной ответственности за содействие терроризму. Уголовному преследованию также подлежит пособничество и финансирование группировки.

Бело-сине-белый флаг с начала российской военной операции на Украине использовался на антивоенных акциях.

Читайте на РБК Pro
Тренируем память: топ упражнений актеров для запоминания текстов
Эмигрировал и заработал $2,1 млрд на йогуртах: история Хамди Улукайи
Основатель Getty Images: «Я мог просто ничего не делать до конца жизни»
Секрет гибких навыков: как распознать их на собеседовании — The Economist
Теги
экстремизм штраф террористические организации флаг

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
Верховный суд признал «Легион «Свобода России» террористическим
Политика
Прокуратура потребовала признать террористами «Легион «Свобода России»
Политика
В Госдуме попросили запретить использующийся на антивоенных акциях флаг
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter