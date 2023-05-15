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«Легион «Свобода России» внесли в реестр экстремистов и террористов

Росфинмониторинг внес «Легион «Свобода России» в список экстремистов и террористов
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Росфинмониторинг включил вооруженное украинское формирование «Легион Свобода России» в перечень террористов и экстремистов.

«Вооруженное формирование «Легион «Свобода России» (Легион свобода России, украинское военизированное объединение Легион свобода России)» — значится в разделе базы ведомства о новых включенных в реестр организациях.

Верховный суд России 16 марта признал «Легион «Свобода России» террористической организацией и запретил его деятельность на российской территории. Суд удовлетворил исковое заявление генпрокурора России Игоря Краснова.

После вынесения решения Верховным судом лица, принимающие участие в деятельности легиона, будут привлекаться к уголовной ответственности за содействие терроризму. Уголовному наказанию подлежат пособничество и финансирование организации.

Ранее в Генпрокуратуре России заявили, что организация была создана на Украине «с целью подрыва основ конституционного строя Российской Федерации, свержения власти в стране, в том числе путем совершения террористических актов».

«Легион «Свобода России» — подразделение ВСУ, созданное в марте 2022 года, в основном в него входят россияне. Поддающихся верификации данных о его численности и деятельности практически нет.

Теги
Росфинмониторинг Верховный суд Украина
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