В Риге из центра города убрали памятник Пушкину

Памятник Александру Пушкину в Риге, архивное фото (Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press)

В Риге перенесли из парка Кронвальда памятник Александру Пушкину, сообщает Delfi.

Памятник перенесли на склад, чтобы позже передать его музею союза художников Латвии. С музеем была достигнута договоренность о хранении скульптуры и будущей ее экспозиции.

В 2009 году совет по сохранению и развитию рижского исторического центра и государственная инспекция по защите памятников культуры не согласовали размещение памятника в парке Кронвальда и порекомендовали перенести его в другое место, отмечает Delfi. До этого года нахождение скульптуры в парке было нарушением нормативных норм, пишет издание.

3 марта совет по памятникам Рижской думы высказался за перенос скульптуры. В апреле коалиция Рижской думы поддержала идею переместить памятник Александру Пушкину.

Тогда депутаты из партии «Код для Риги» призвали сделать это побыстрее, поскольку памятник поэту может стать местом возложения цветов 9 Мая. До этого, в ноябре 2022 года, памятник Пушкину облили краской.