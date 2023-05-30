Лукашенко сменил главу Госпогранкомитета

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 85,9 (-0,02) Инвестиции, 29 мая, 16:27 Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 80,06 (+0,09) Инвестиции, 29 мая, 16:27
Мосбиржа распространит действие дискретного аукциона на все акции Инвестиции, 12:46
Как проверить свой пенсионный стаж и внести корректировки Pro, 12:45
Атака дронов на Москву. Что известно к 12:30 Политика, 12:41
Кремль назвал атаку дронов ответом на удар по центрам принятия решений Политика, 12:39
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:35
Кремль назвал данные о целях дронов в Москве «информацией для спецслужб» Политика, 12:35
8 причин развития гипертонии и как их избежать Pro, 12:30
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Как в Москве ликвидируют последствия попадания беспилотника. Трансляция Политика, 12:29
Индекс Мосбиржи отыграл падение на фоне атаки беспилотников на Москву Инвестиции, 12:28
Украинский пауэрлифтер отказался пожать руку спортсмену из Ирана на ЧМ Спорт, 12:28
Прокуратура пригрозила наказанием за фейки об атаке дронов на Москву Политика, 12:24
В Россию привезли кроссовер Dongfeng Forthing T5 Evo Авто, 12:24
Лукашенко сменил главу Госпогранкомитета Политика, 12:22
Посол России в Турции отверг обвинения во вмешательстве в выборы Политика, 12:14

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Политика ,  
0 

Лукашенко сменил главу Госпогранкомитета

Лукашенко назначил нового главу Госпогранкомитета — Константина Молостова
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: МИД России)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил главу Государственного пограничного комитета, сообщает «Пул Первого».

Анатолий Лаппо, возглавлявший ранее Госпогранкомитет, уволен с военной службы в запас. Его место займет Константин Молостов, который до этого был начальником Гродненской пограничной группы.

Кроме того, Лукашенко дал согласие на назначение новых мэров. Андрея Хмеля, министра ЖКХ, назначили председателем Гродненского горисполкома, членом Гродненского облисполкома. Игоря Мороза назначили председателем Оршанского райисполкома, Анатолия Лодыгу — председателем Солигорского райисполкома, Юрия Карловича — председателем Клецкого райисполкома, а Вадима Передни — главой администрации Первомайского района Минска.

В начале мая Лукашенко заявил, что диверсанты стали чаще проникать в Белоруссию. Он поручил правительству и силовому блоку провести мероприятия на границе, которые не позволят диверсантам проникать в страну, а также отметил, что обстановка вокруг республики остается сложной, в том числе из-за наращивания военного потенциала НАТО.

В конце марта Лукашенко говорил, что «за все годы независимости Беларусь не находилась в столь тревожной и угрожающей ее безопасности ситуации, как сегодня». По его мнению, страну «пытаются втянуть в войну».

Теги
Александр Лукашенко Белоруссия Госпогранкомитет Белоруссии

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
Лукашенко фразой «пусть приходят» ответил на угрозу мятежа из Польши
Политика
Лукашенко гарантировал безопасность для ядерного оружия в Белоруссии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter