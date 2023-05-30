Лукашенко сменил главу Госпогранкомитета

Александр Лукашенко (Фото: МИД России)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил главу Государственного пограничного комитета, сообщает «Пул Первого».

Анатолий Лаппо, возглавлявший ранее Госпогранкомитет, уволен с военной службы в запас. Его место займет Константин Молостов, который до этого был начальником Гродненской пограничной группы.

Кроме того, Лукашенко дал согласие на назначение новых мэров. Андрея Хмеля, министра ЖКХ, назначили председателем Гродненского горисполкома, членом Гродненского облисполкома. Игоря Мороза назначили председателем Оршанского райисполкома, Анатолия Лодыгу — председателем Солигорского райисполкома, Юрия Карловича — председателем Клецкого райисполкома, а Вадима Передни — главой администрации Первомайского района Минска.

В начале мая Лукашенко заявил, что диверсанты стали чаще проникать в Белоруссию. Он поручил правительству и силовому блоку провести мероприятия на границе, которые не позволят диверсантам проникать в страну, а также отметил, что обстановка вокруг республики остается сложной, в том числе из-за наращивания военного потенциала НАТО.

В конце марта Лукашенко говорил, что «за все годы независимости Беларусь не находилась в столь тревожной и угрожающей ее безопасности ситуации, как сегодня». По его мнению, страну «пытаются втянуть в войну».