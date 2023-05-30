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Политика ,  
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Росавтодор заявил, что в Подмосковье при атаке дронов не повредило дороги

Росавтодор: дорожное полотно в Подмосковье не повреждено на фоне атаки беспилотников
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Дорожное полотно в Подмосковье не повреждено, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавтодора.

«Повреждений и затруднений движения на федеральной сети в Московской области нет», — сообщили в Росавтодоре.

30 мая Минобороны России сообщило, что российские военные сбили восемь беспилотников, которые атаковали Москву и Подмосковье. В ведомстве сообщили, что атака была предпринята «киевским режимом».

Мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что при атаке «никто серьезно не пострадал», два человека обратились за медицинской помощью. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе работает ПВО.

Генпрокуратура сообщила, что в результате обстрела получили повреждения жилые дома. Инциденты произошли в Москве на ул. Атласова в Новой Москве, а также на ул. Профсоюзной и Ленинском проспекте. В Московской области происшествия зафиксировали в 500 м от Ильинского шоссе Красногорска и в Одинцовском городском округе.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн называл места, где упали беспилотники. Дроны упали в Истринском районе (поселок Гринфилд), а также в Красногорском (село Ильинское, деревня Тимошкино) и Одинцовском (деревни Раздоры и Ромашково).

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Теги
Росавтодор Подмосковье дорога беспилотники дроны Москва

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