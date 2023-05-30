Прокуратура начала проверку из-за отключения света в 100 домах во Владивостоке

Около 21 тыс. жителей Владивостока остались без света

Во Владивостоке около 100 многоквартирных домов, где проживают около 21 тыс. человек, и некоторые социальные объекты остались без электричества из-за аварийного отключения подстанции, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Свет отключили в домах в Ленинском и Первореченском районах, уточняет VL.ru.

«Прокуратура города Владивостока даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей, соблюдению нормативного срока устранения аварии и прав граждан, при выставлении платежей за потребленные коммунальные ресурсы», — говорится в сообщении прокуратуры.

Позже электроснабжение было частично восстановлено, без света продолжают оставаться еще более 3 тыс. человек.

В марте без света остались шесть центральных районов Якутии — Томпонский, Хангаласский, Мегино-Кангаласский, Таттинский, Амгинский и Чурапчинский. Причиной стало «технологическое нарушение в энергосистеме», сработала защитная автоматика из-за дефицита мощности в объединенной энергосистеме Востока, объяснили в пресс-службе «Центральных электрических сетей» региона. Спустя примерно три часа электроснабжение восстановили полностью.