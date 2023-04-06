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Общество ,  
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Более 760 тыс. человек остались без света в Канаде из-за непогоды

Более 760 тыс. человек остались без света в канадской провинции Квебек из-за непогоды

Более 760 тыс. человек остались без света в провинции Квебек на юго-востоке Канады, передает CBC со ссылкой на заявление компании Hydro-Québec, которая снабжает потребителей электроэнергией.

По состоянию на 18:00 по местному времени (01:00 мск) света не было у 760 тыс. человек, сообщили в компании. Большая часть из них проживает в крупнейшем городе Квебека — Монреале и регионе Утауэ на юго-западе провинции.

Проблемы с электроснабжением возникли из-за непогоды: на регион обрушились ледяные дожди и ветер с порывами до 60 м/c, пишет телеканал. Из-за порывов начали падать деревья, а также ломаться их ветки, что нанесло ущерб энергетической инфраструктуре.

Назвать конкретные сроки, в которые подачу электроэнергии восстановят, пока невозможно, заявили в Hydro-Québec. Ожидается, что в течение дня 5 апреля в окрестностях Монреаля выпадет до 20 мм осадков в виде ледяного дождя, отмечает CBC. Из-за погоды в аэропорту Монреаля отменили 112 рейсов.

По данным портала Poweroutage, который отслеживает отключения электроэнергии по всей стране, без света в Квебеке осталось свыше 780 тыс. потребителей. Еше 185 тыс. человек остаются без электричества в соседней провинции Онтарио, следует из статистики сайта.

В марте половина жителей Аргентины (около 20 млн человек) осталась без света из-за сбоя в работе энергоблока на атомной электростанции. Из-за аварии на высоковольтной ЛЭП, которую вызвал пожар в окрестностях, из строя вышел энергоблок АЭС «Атуча». Электричество пропало более чем в 6 млн зданий, писала La Nación. Аварии произошли и на других электростанциях республики, говорили газете источники.

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