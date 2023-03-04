Власти сообщили о восстановлении энергоснабжения центральных районов Якутии после сбоя

В центральных районах Якутии восстановили подачу электричества после сбоя

Подача электроэнергии в центральных районах Якутии, прекращенная после сбоя в энергосистеме, восстановлена. Об этом сообщило региональное министерство ЖКХ и энергетики в телеграм-канале.

«Электроснабжение полностью восстановлено. Ограничений нет», — сказано в сообщении.

Энергоснабжение центральных районов Якутии остановили утром 4 марта, около 05:44 мск. Причиной стало «технологическое нарушение в энергосистеме», сработала защитная автоматика из-за дефицита мощности в Объединенной энергосистеме Востока, говорили в пресс-службе Центральных электрических сетей региона.

Обесточенными оказались Томпонский, Хангаласский, Мегино-Кангаласский, Таттинский, Амгинский и Чурапчинский районы республики.

В октябре в Новосибирской области из-за урагана без света остались 88 населенных пунктов. Порывы ветра тогда достигали 20 м/с. В районах, где попало электроснабжение, проживало 14,5 тыс. человек.