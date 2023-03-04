В центральных районах Якутии восстановили подачу электричества после сбоя

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 80,05 (-0,14) Инвестиции, 03 мар, 16:19 Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 75,46 (-0,01) Инвестиции, 03 мар, 16:19
Шойгу проинспектировал группировку войск «Восток» в зоне спецоперации Политика, 09:13
Как посчитать свой кредитный рейтинг и рефинансировать займы РБК и банк Ренессанс, 09:12
Портфель для небогатых и осторожных: куда вложить сумму до ₽100 тыс. Инвестиции, 09:00
5 новых сериалов, которые стоит посмотреть на выходных Life, 09:00
ЕС разрешил Россельхозбанку использовать факс и e-mail вместо SWIFT Финансы, 09:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:59
«Три часа хаоса»: почему акции Tesla резко упали после Дня инвестора Pro, 08:49
Внутренние и внешние опоры лидера в новой реальности
15 марта 19:00
Записаться
Минкультуры отвергло идею ввозить иностранное кино через Белоруссию Технологии и медиа, 08:33
Еда вышла из ресторанов: три важных тренда на рынке фудсервиса РБК и Черкизово, 08:33
В центральных районах Якутии восстановили подачу электричества после сбоя Общество, 08:26
Как отказ Минспорта в помощи Промесу повлияет на получение им гражданства Спорт, 08:26
Что происходит в приграничье Брянской области после атаки диверсантов Общество, 08:00
Марочко заявил о 40 м между позициями России и Украины под Кременной Политика, 07:58
WSJ узнала о планах США по новым ограничениям инвестиций за рубеж Политика, 07:55
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

В центральных районах Якутии восстановили подачу электричества после сбоя

Власти сообщили о восстановлении энергоснабжения центральных районов Якутии после сбоя

Подача электроэнергии в центральных районах Якутии, прекращенная после сбоя в энергосистеме, восстановлена. Об этом сообщило региональное министерство ЖКХ и энергетики в телеграм-канале.

«Электроснабжение полностью восстановлено. Ограничений нет», — сказано в сообщении.

Энергоснабжение центральных районов Якутии остановили утром 4 марта, около 05:44 мск. Причиной стало «технологическое нарушение в энергосистеме», сработала защитная автоматика из-за дефицита мощности в Объединенной энергосистеме Востока, говорили в пресс-службе Центральных электрических сетей региона.

Обесточенными оказались Томпонский, Хангаласский, Мегино-Кангаласский, Таттинский, Амгинский и Чурапчинский районы республики.

В октябре в Новосибирской области из-за урагана без света остались 88 населенных пунктов. Порывы ветра тогда достигали  20 м/с. В районах, где попало электроснабжение, проживало 14,5 тыс. человек.

Теги
Якутия подача электричества отключение электричества
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
В Одессе из-за проблем с электричеством школы ушли на каникулы на два дня
Политика
Половина Аргентины осталась без электричества из-за аварии на АЭС
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter