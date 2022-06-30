Умер арестованный после заявлений Райкина ректор ВШСИ

В Москве умер ректор Высшей школы сценических искусств Анатолий Полянкин, со ссылкой на адвоката сообщили ТАСС и «Известия».

«Только что стало известно, что это случилось вчера около трех-четырех [часов] дня в реанимации больницы, куда он попал в тяжелой форме», — сообщил ТАСС адвокат Василий Куликов.

Полянкину было 70 лет. В апреле суд отправил его под домашний арест. Против ректора было возбуждено дело о мошенничестве после заявлений бывшего художественного руководителя ВШСИ Константина Райкина.

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