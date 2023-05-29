Путин утвердил правила установки дорожных камер

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин подписал закон с правилами установки дорожных фото- и видеокамер. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь, согласно закону, стационарные и передвижные средства фиксации можно будет устанавливать только в определенных местах. Это:

дороги с выделенной полосой для движения общественного транспорта;

аварийно-опасные участки дорог;

участки, где в течение года произошло четыре и более ДТП;

места проведения дорожных работ;

пешеходные переходы и перекрестки;

участки, где запрещена стоянка машин или остановка;

другие места, определенные ГИБДД.

При этом на расстоянии не менее 150–300 м от зоны контроля камеры власти обязаны будут установить соответствующий дорожный знак.

Решение об установке камер будут принимать регионы или владелец автомобильной дороги по согласованию с МВД. Информацию о местах установки камер и видах нарушений, которые они регистрируют, ведомство будет публиковать на своем сайте.

При этом в документе указано, что, если камера, которая зарегистрирует нарушение ПДД, не зарегистрирована в соответствии с законом и не соответствует его требованиям, водителя не смогут привлечь к административной ответственности на основании полученных с нее данных.

Раньше все перечисленные аспекты регулировались ведомственными актами и положениями, теперь эти нормы прописаны в федеральном законе. Документ вступит в силу 1 сентября 2024 года.