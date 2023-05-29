Путин утвердил правила установки дорожных камер

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 85,9 (-0,02) Инвестиции, 16:27 Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 80,06 (+0,09) Инвестиции, 16:27
Польша ввела санкции против 365 граждан Белоруссии Политика, 16:57
Путин подписал указ о президиуме коллегии Военно-промышленной комиссии Политика, 16:56
Военная операция на Украине. Карта на 29 мая Политика, 16:54
Дзюба не попал в тройку финалистов на награду лучшему нападающему сезона Спорт, 16:41
Представитель Токаева раскрыл содержание записки Путина Политика, 16:38
Пять китайских автомобилей, за которые брендам теперь стыдно. Список Авто, 16:30
Наблюдатели назвали проблемы второго тура выборов в Турции Политика, 16:29
Счастье — это навык, который можно развить
Научитесь фокусироваться на хороших моментах и наслаждаться жизнью на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
МВД предложило создать институт репатриации Политика, 16:26
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:23
Криптобиржа Bybit получила одобрение властей на работу в Казахстане Крипто, 16:19
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:15
Буданов пригрозил скорым ответом на обстрелы Киева фразой «пожалеете» Политика, 16:08
Разработчику «ЭпиВакКороны» назначили нового руководителя Общество, 16:01
Путин отменил НДФЛ для дольщиков при банкротстве застройщика Недвижимость, 15:56

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Общество ,  
0 

Путин утвердил правила установки дорожных камер

Путин подписал закон о правилах установки дорожных фото- и видеокамер
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин подписал закон с правилами установки дорожных фото- и видеокамер. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь, согласно закону, стационарные и передвижные средства фиксации можно будет устанавливать только в определенных местах. Это:

  • дороги с выделенной полосой для движения общественного транспорта;
  • аварийно-опасные участки дорог;
  • участки, где в течение года произошло четыре и более ДТП;
  • места проведения дорожных работ;
  • пешеходные переходы и перекрестки;
  • участки, где запрещена стоянка машин или остановка;
  • другие места, определенные ГИБДД.

При этом на расстоянии не менее 150–300 м от зоны контроля камеры власти обязаны будут установить соответствующий дорожный знак.

Решение об установке камер будут принимать регионы или владелец автомобильной дороги по согласованию с МВД. Информацию о местах установки камер и видах нарушений, которые они регистрируют, ведомство будет публиковать на своем сайте.

При этом в документе указано, что, если камера, которая зарегистрирует нарушение ПДД, не зарегистрирована в соответствии с законом и не соответствует его требованиям, водителя не смогут привлечь к административной ответственности на основании полученных с нее данных.

Читайте на РБК Pro
Как китайская Кремниевая долина извлекла пользу из противостояния с США
Как заставить себя и сотрудников учиться новому: 3 шага
Внедряем HR-аналитику за 5 шагов: чек-лист для рекрутеров
«Думай как супермыслитель»: 23 ментальные модели на все случаи жизни

Раньше все перечисленные аспекты регулировались ведомственными актами и положениями, теперь эти нормы прописаны в федеральном законе. Документ вступит в силу 1 сентября 2024 года.

Теги
Персоны
Владимир Путин дорожные камеры
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
Экс-главу Кирова осудили на 2,5 года за бракованные дорожные камеры
Политика
Большинство россиян поддержали штрафы по камерам для мусорящих на дорогах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter