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Общество ,  
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Большинство россиян поддержали штрафы по камерам для мусорящих на дорогах

Штрафы по камерам за выброшенный в неположенном месте мусор поддержали 80% россиян

Поправки к Кодексу об административных правонарушениях, вводящие штрафы за выброс мусора в неположенном месте из автомобилей, поддержали 79% россиян, следует из данных опроса портала SuperJob (есть у РБК).

В исследовании приняли участие 1600 представителей экономически активного населения старше 18 лет из 371 населенного пункта и всех округов России. Опрос проводился с 9 по 11 января 2023 года.

Не поддержали инициативу 8% опрошенных. Выступающие против поправок объясняют свою позицию тем, что использование камер создает угрозу вторжения в личную жизнь. Еще часть опрошенных ссылается на отсутствие должных условий для утилизации мусора. Кроме того, респонденты часто упоминают штрафы, некорректно выписанные на основании данных с камер.

Оставшиеся 13% опрошенных затруднились ответить, поддерживают ли они поправки.

Женщины высказывались в поддержку инициативы чаще мужчин (82 против 77%). Не одобряют идею 11% опрошенных представителей мужского пола и 5% женщин. Молодые люди в возрасте до 24 лет заявляли, что поддерживают нововведения, чаще, чем респонденты старше 25 лет (85 против 78%).

О том, что они поддерживают поправки, заявили 86% водителей, 8% высказались против инициативы. Среди тех, кто не водит машину, сторонников нововведений оказалось 79%. Не поддержали штрафы 7% таких респондентов.

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Сотрудникам ГИБДД и представителям Государственного лесного надзора разрешили использовать камеры для выписывания штрафов водителям, которые выбрасывают мусор в неположенном месте, с 11 января. Поправки внесли в ст. 8.2 КоАП «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления».

Теперь за выброс отходов на обочине дороги или в лесу предусмотрен штраф в размере от 5 тыс. до 200 тыс. руб. До вступления изменений в силу сумма штрафа для граждан составляла 1–2 тыс. руб. (2–3 тыс. руб. за повторное нарушение).

Теги
мусор водители штрафы Опрос
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