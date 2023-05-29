Медики дополнят армейскую аптечку средствами от асфиксии и пневмоторакса

В России создадут новую армейскую аптечку со средствами для устранения асфиксии

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В России создадут новую индивидуальную армейскую аптечку образца 2024 года, сообщил преподаватель филиала Военно-медицинской академии им. Кирова майор Дмитрий Смирнов на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, передает «РИА Новости».

Смирнов отметил, что состав увеличится до 25 компонентов, аптечка дополнится средствами для устранения асфиксии (удушья) и напряженного пневмоторакса (скопления воздуха за грудиной из-за травмы).

В октябре 2022 года «Ростех» представил Минобороны России два варианта новых тактических аптечек для военнослужащих. На выбор были представлены комплекты из 13 и 23 наименований. Среди обязательных компонентов аптечки — медицинский жгут-турникет, зажим для остановки артериального кровотечения, перевязочные пакеты, противошоковые и противоожоговые средства и другое.

В декабре прошлого года начальник военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин заявил, что медицинские аптечки российских военных принципиально поменялись с учетом опыта военной операции. Он рассказал, что в первую очередь это коснулось аптечек медицинских специалистов. Например, в аптечке санинструкторов стало больше жгутов разных модификаций и перевязочных пакетов, а также игл и окклюзионных повязок для пневмоторакса.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин призвал обеспечить военных аптечками, питанием, формой, защитными шлемами, бронежилетами, приборами ночного видения, снайперскими винтовками нового поколения — «всем, что армия просит».