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В России создадут «костюм железного человека» для военных

Разработчик: для российских военных планируют создать «костюм железного человека»

В рамках проекта экипировки военных «Легионер» планируется создать «костюм железного человека» из композитной брони, который сможет полностью закрыть тело бойца, как доспехи средневекового рыцаря, заявил в интервью «РИА Новости» заместитель гендиректора предприятия — производителя боевой экипировки и средств бронезащиты «Армоком», участвующего в данных работах, Олег Фаустов.

«В ней (работе над проектом. — РБК) будет рассмотрена возможность изготовления такого бронированного «скафандра», но для его поддержки опять же потребуется экзоскелет», — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли сегодня возможность создать «доспех» из современных материалов, который закрывал бы все тело бойца, обеспечивая эффективную защиту от стрелкового оружия.

Также он рассказал о создании сверхлегкого бронешлема из композитных материалов, который весит всего 700 г, что на 300 г меньше, чем шлемы 6Б47 (созданы в рамках работы «Ратник»), которые поступают серийно на оснащение российской армии сегодня.

Последний, по словам Фаустова, является самым легким среди армейских бронешлемов ведущих военных держав. Так, общевойсковой бронешлем американской армии весит на 200 г больше, при этом защитные характеристики у них одинаковые, а шлемы немецкой и французской армий весят еще больше.

Ранее источник «РИА Новости» в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что работы по созданию проекта боевой экипировки «Легионер», которую разрабатывают на смену комплектам «Ратник» и «Сотник», ускорят до одного года. Ранее планировалось, что работы продлятся два-три года, уточнил собеседник агентства. Проект создали, так как появились новые материалы и технологии, а также поменялась специфика ведения боевых действий, говорил он.

Сейчас в России разрабатывают два вида экипировки — «Ратник» и «Сотник». Комплект «Ратник» называют экипировкой второго поколения, она включает в себя более 60 элементов: оружие, прицелы, средства индивидуальной защиты, комплекты автономных источников тепла, средства связи и системы активной защиты слуха. Эту экипировку разрабатывает ЦНИИточмаш — Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (входит в «Ростех»).

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Класс защиты экипировки третьего поколения «Сотник» от внешних повреждений выше, чем у предшественников, так как может не только остановить осколок, летящий со скоростью до 670 м/с, но и погасить ударный импульс за счет применения специальных амортизирующих средств.

Теги
боевая экипировка композитные материалы
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0%
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