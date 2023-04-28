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Россия повысит боеготовность баз в Киргизии и Таджикистане из-за США

Шойгу: Россия повысит боеготовность баз в Киргизии и Таджикистане на фоне политики США
США обратились к странам Центральной Азии с просьбой разместить военную инфраструктуру, заявил Шойгу. Россия рассматривает такой шаг как «прямую угрозу стабильности на пространстве ШОС», отметил министр
201-я российская военная база в Таджикистане
201-я российская военная база в Таджикистане (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Россия повысит боеготовность своих баз в Киргизии и Таджикистане на фоне попыток США восстановить присутствие в Центральной Азии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании глав военных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Нью-Дели.

По его словам, США пытаются восстановить свое присутствие в регионе «под предлогом помощи борьбы с терроризмом». Они уже обратились к странам Центральной Азии с просьбой разместить военную инфраструктуру, и Россия рассматривает такой шаг как «прямую угрозу стабильности на пространстве ШОС», отметил Шойгу.

«Со своей стороны повышаем боевую готовность российских военных баз в Киргизии и Таджикистане, а также других сил реагирования на возможные вызовы», — заявил министр.

В конце августа 2021 года США покинули Афганистан после почти 20-летней военной миссии в стране. После ухода США власть в стране захватил «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация).

На фоне прихода талибов к власти в Минобороны России сообщали об усилении баз в Центральной Азии военной техникой. Речь идет о базах в Таджикистане и Киргизии. В Таджикистане дислоцируется 201-я военная база — крупнейший военный объект России за пределами страны. База расположена в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ-защиты и связи. Вторая база — «Кант» — находится в Чуйской области Киргизии. Она является частью коллективных сил быстрого развертывания, участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства стран ОДКБ. На вооружении базы состоят самолеты-штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

В феврале в российском МИДе заявили, что США пытаются разместить военную инфраструктуру в Центральной Азии. По словам замглавы ведомства Михаила Галузина, Вашингтон требует от российских партнеров осудить спецоперацию, присоединиться к санкциям и свернуть сотрудничество с Москвой, а взамен сулит «некую эфемерную «поддержку экономическому развитию» и прочие «дивиденды». «Под эту сурдинку Вашингтон пытается добиться от центральноазиатских государств согласия на развертывание в регионе своей военной инфраструктуры», — заявил в Газулин в интервью ТАСС.

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В свою очередь, в США в начале марта отметили, что страны Центральной Азии обеспокоены тем, что Россия может снизить поставки вооружений из-за ситуации на Украине. «Страны, рядом с которыми Афганистан, могут неожиданно столкнуться с дефицитом самолетов или патронов. Это вызывает у них сильную обеспокоенность. Мы обсуждаем с ними, где они могут достать оборонительные средства: у нас, у Южной Кореи или Японии», — отметил помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу (цитата по ТАСС).

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Киргизия Таджикистан США Сергей Шойгу Минобороны
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