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Политика ,  
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Премьер Испании решил распустить парламент и назначить выборы на 23 июля

Премьер Испании Санчес заявил о решении распустить парламент и назначить выборы на 23 июля
Педро Санчес
Педро Санчес (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о решении распустить парламент и назначить досрочные выборы на 23 июля, передает El Mundo. Он уже сообщил испанскому королю Филиппу VI о решении созвать для этого заседание Совета министров.

Он объяснил свое решение результатами проведенных 28 мая региональных и муниципальных выборов, согласно которым в большинстве автономных сообществ победила консервативная Народная партия — соперник Испанской социалистической рабочей партии, лидером которой является Санчес.

«Я считаю, что лучше всего, чтобы испанцы и испанки без промедления высказались, чтобы определить политический курс страны», — сказал он.

Материал дополняется

Теги
Испания парламент Выборы

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