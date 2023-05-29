Премьер Испании решил распустить парламент и назначить выборы на 23 июля

Премьер Испании Санчес заявил о решении распустить парламент и назначить выборы на 23 июля

Педро Санчес (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о решении распустить парламент и назначить досрочные выборы на 23 июля, передает El Mundo. Он уже сообщил испанскому королю Филиппу VI о решении созвать для этого заседание Совета министров.

Он объяснил свое решение результатами проведенных 28 мая региональных и муниципальных выборов, согласно которым в большинстве автономных сообществ победила консервативная Народная партия — соперник Испанской социалистической рабочей партии, лидером которой является Санчес.

«Я считаю, что лучше всего, чтобы испанцы и испанки без промедления высказались, чтобы определить политический курс страны», — сказал он.

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