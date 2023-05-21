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Ципрас признал поражение на парламентских выборах в Греции

Ципрас поздравил Мицотакиса с победой на парламентских выборах в Греции
На воскресных выборах в парламент Греции большинство голосов получила правящая партия «Новая демократия» премьер-министра Кириакоса Мицотакиса. Второй пришла коалиция левых сил СИРИЗА Алексиса Ципраса
Лидер оппозиционной партии СИРИЗА и бывший премьер-министр Греции&nbsp;Алексис Ципрас
Лидер оппозиционной партии СИРИЗА и бывший премьер-министр Греции Алексис Ципрас (Фото: Giota Lotsari / EPA / ТАСС)

Лидер греческой парламентской оппозиции Алексис Ципрас позвонил и поздравил премьер-министра Кириакоса Мицотакиса с победой на парламентских выборах, сообщило греческое общественное телевидение ERT.

«Они также обсудили, когда могут пройти повторные парламентские выборы — 25 июня или 2 июля, которые проводятся по усиленно-пропорциональной системе», — говорится в сообщении.

После подсчета 88% голосов партия «Новая демократия» Мицотакиса набирает 40,81% голосов и получает 145 мест в 300-местном парламенте. СИРИЗА получает в два раза меньше — около 20% голосов. Третье место занимает коалиция «ПАСОК — Движение за перемены» с 11,62%.

Первое место «Новой демократии» Мицотакиса обещали и предвыборные опросы. Согласно агрегированным изданием Politico данных греческих опросов, правящие правоцентристы могли рассчитывать на 36% голосов избирателей, а партия «Коалиция радикальных левых сил — Прогрессивный альянс» (СИРИЗА — ПА) — 29%. Порог прохождения в парламент составляет 3%, преодолеть его, согласно опросам, могли еще пять партий — «Всегреческое социалистическое движение» (ПАСОК) с 10%, Коммунистическая партия Греции (около 7%), левая партия MERA25, правая партия «Греческое решение» и неонацистская «Золотая заря». Три последних, по опросам, набирали около 4% голосов каждая.

Правительство Мицотакиса, сформированное по итогам выборов 2019 года, — первое с 2004 года, которому удалось отработать весь конституционный четырехлетний срок. Предыдущие 19 лет из-за экономического и политического кризисов выборы проводились досрочно.

Учитывая устойчивость действующего кабинета министров, предвыборный лозунг «Новой демократии» созвучен с лозунгом администрации Джо Байдена в США «Давайте закончим то, что мы начали», пишет Politico. «Новая демократия» намерена продвигать цифровизацию экономики, приватизацию и восстановление экономики за счет инвестиций. Партия также обещает рост экономики на 3% ежегодно, если одержит победу. СИРИЗА во главе со своим лидером Алексисом Ципрасом, бывшим премьером с 2015 по 2019 год, была больше сосредоточена на улучшении коллективных благ, таких как здравоохранение и образование, а также на инклюзивном росте. ПАСОК обещала избирателем зеленый переход в энергетике, сильную национальную систему здравоохранения.

Поскольку большинства, достаточного для формирования правительства в одиночку, опросы «Новой демократии» не обещали, одним из возможных вариантов после выборов может быть коалиция партии Мицотакиса и ПАСОК. Если правительство сформировать не удастся, пройдут новые выборы. Эксперты отмечают, что проведение новых выборов может быть наилучшим вариантом для «Новой демократии», потому что они пройдут уже по новым правилам.

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В 2016 году правительство Ципраса изменило выборную систему Греции — отменила бонус в 50 дополнительных мест, которые получала партия, набравшая больше всего голосов на выборах. Придя к власти, Мицотакис восстановил усиленно-пропорциональную систему и отмененный бонус. Однако заработает эта система только на следующих выборах.

В парламенте Греции 300 мест. На нынешних выборах, которые также называют первым туром, 288 депутатских мандатов будут распределены по 59 избирательным округам, из которых 50 являются многомандатными и девять — одномандатными, приводит данные ТАСС. Оставшиеся 12 депутатских мандатов определятся по единому для всей страны списку. На голосовании 21 мая применяется простая пропорциональная избирательная система.

Если после воскресного голосования не будет сформировано правительство (для этого партии нужно 151 место, или более 50% голосов), проводится второй тур с тем же составом участников. Но второй тур фактически рассматривается как новые парламентские выборы, поэтому проводиться он будет по новой системе. В этом случае для формирования однопартийного правительства потребуется получение примерно 38% голосов избирателей — так, политической партии, набравшей не менее 25%, дополнительно будет предоставлено 20 бонусных депутатских мандатов. При этом число таких мест будет увеличиваться пропорционально процентам полученных голосов сверх 25% (до 50 бонусных депутатских мандатов при набранных не менее 40%).

«Вероятный исход выборов — политический кризис, когда никто не сможет сформировать правительство. Это, как ни странно, выгодно «Новой демократии», ведь в итоге летом пройдут новые выборы и вступит в действие закон о бонусе», — сказал РБК научный сотрудник Международной лаборатории политической демографии РАНХиГС Кирилл Новиков. Если все же первое место получит СИРИЗА, может возникнуть коалиционное правительство с социал-демократами, но этот вариант не слишком вероятен, оценил эксперт. «Серьезных перемен во внешней политике не предвидится. Греция будет слишком поглощена своими внутренними проблемами в ближайшие месяцы», — полагает Новиков.

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Дельгир Манджиева
При участии
Илья Пламенев
Греция парламентские выборы Алексис Ципрас
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