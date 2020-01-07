Социалиста Санчеса утвердили на пост премьер-министра Испании

Конгресс депутатов испанского парламента во втором туре утвердил лидера социалистической партии Педро Санчеса на пост премьер-министра Испании. Об этом сообщает El Pais.

Санчес заручился поддержкой 167 парламентариев. Его кандидатуру, помимо Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), поддержали депутаты левой Unidas Podemos, Баскской националистической партии, «Больше страны», Галисийского националистического блока, «Теруэль существует» и «Новых Канар». Против выступили 165 депутатов из Народной партии, VOX, «Граждан», «Вместе за Каталонию» и других. Еще 18 человек воздержались.

В первом туре, который прошел 5 января, Санчесу не удалось получить необходимого для утверждения в должности числа голосов. Тогда он набрал 166 голосов «за», но, согласно правилам, ему была необходима поддержка 176 депутатов из 350. Во втором же туре Санчес должен был набрать простое большинство.

Утверждение Санчеса премьером положило конец затянувшемуся политическому кризису в Испании, так как все правительство страны уже около восьми месяцев находилось в статусе исполняющего обязанности. В ноябре партия ИСРП, лидером которой является Санчес, одержала победу на парламентских выборах, получив 120 кресел в конгрессе.