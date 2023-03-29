Lockheed Martin установит связь на темной стороне Луны

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 82,78 (+0,48) Инвестиции, 28 мар, 16:05 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 76,59 (+0,03) Инвестиции, 28 мар, 16:05
«РИА Новости» узнало о сотнях новых Т-90М «Прорыв» для российской армии Политика, 03:51
«Ведомости» узнали об отмене роуминга с Казахстаном и Арменией в 2025-м Политика, 03:33
Москалькова предложила начать выдавать паспорта России за рубежом Политика, 03:26
Lockheed Martin установит связь на темной стороне Луны Технологии и медиа, 03:00
В сеть попало видео с подробным инструктажем Байдену перед выступлением Политика, 02:58
Посольство обвинило США в препятствовании расследованию по Nord Stream Политика, 02:26
WSJ узнала о подготовке США к войне в космосе из-за России и Китая Политика, 02:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Байден обеспокоился планами России разместить ядерное оружие в Белоруссии Политика, 01:45
Один из крупнейших в мире поставщиков прекратит экспорт зерна из России Бизнес, 01:36
Канада выделит Украине кредит на $1,76 млрд через МВФ Политика, 01:11
Глава Air India напомнил о ветрах после упреков в полетах над Россией Бизнес, 01:00
Испания проиграла Шотландии в рамках отбора на Евро-2024 Спорт, 00:42
Кадыров сообщил о ликвидации двух боевиков в чеченском Гудермесе Политика, 00:34
Белый дом не увидел необходимости расследовать подрыв Nord Stream в США Политика, 00:28
Технологии и медиа ,  

Lockheed Martin установит связь на темной стороне Луны

Lockheed Martin установит связь на темной стороне Луны с помощью «созвездия спутников»
Решение установить связь с обратной стороной Луны в корпорации объяснили соответствующим запросом. Первые спутники в рамках программы будут запущены в 2025 году
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin, специализирующаяся в области авиастроения, создаст и запустит «созвездие небольших лунных спутников» для обеспечения связи с обратной стороной Луны, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

В частности, Lockheed Martin создаст новое специализированное подразделение под названием Crescent Space Services LLC (Космическая служба полумесяца. — РБК), которое будет отвечать за установление связи и навигации между Землей, поверхностью Луны и ее орбитой вокруг нее. Первые спутники будут в рамках программы запущены в 2025 году.

Также компания сообщила об участии в других инициативах в рамках исследования Луны, включая высадку экипажа НАСА на Луну в рамках программы Artemis. Так, Lockheed Martin построит специальную капсулу, в которой космонавты и высадятся на поверхность спутника Земли.

Из-за того, что период вращения вокруг Земли и период вращения вокруг своей оси у Луны очень близки, с Земли можно наблюдать только одно полушарие Луны. Причина этой синхронизации — взаимодействие приливных сил со стороны Земли с неоднородностями распределения массы в оболочке Луны.

Впервые обратная сторона Луны была сфотографирована советской АМС «Луна-3» 7 октября 1959 года. На основании полученных материалов была подготовлена первая карта обратной стороны Луны, содержавшая сотни деталей поверхности, выявленных по их отражательным характеристикам.

В 1968 году американские астронавты пролетали над обратной стороной Луны на борту космического корабля «Аполлон-8», а в январе 2019 года китайский аппарат «Чанъэ-4» стал первым земным космическим аппаратом, севшим там.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Lockheed Martin Луна Земля космос связь
Материалы по теме
Китайские ученые оценили запасы воды в лунной почве в 270 млрд т
Общество
«Роскосмос» назвал дату первого полета на Луну в современной России
Технологии и медиа
В NASA предупредили о возможных претензиях Китая на территории на Луне
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter