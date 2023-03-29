Lockheed Martin установит связь на темной стороне Луны
Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin, специализирующаяся в области авиастроения, создаст и запустит «созвездие небольших лунных спутников» для обеспечения связи с обратной стороной Луны, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
В частности, Lockheed Martin создаст новое специализированное подразделение под названием Crescent Space Services LLC (Космическая служба полумесяца. — РБК), которое будет отвечать за установление связи и навигации между Землей, поверхностью Луны и ее орбитой вокруг нее. Первые спутники будут в рамках программы запущены в 2025 году.
Также компания сообщила об участии в других инициативах в рамках исследования Луны, включая высадку экипажа НАСА на Луну в рамках программы Artemis. Так, Lockheed Martin построит специальную капсулу, в которой космонавты и высадятся на поверхность спутника Земли.
Из-за того, что период вращения вокруг Земли и период вращения вокруг своей оси у Луны очень близки, с Земли можно наблюдать только одно полушарие Луны. Причина этой синхронизации — взаимодействие приливных сил со стороны Земли с неоднородностями распределения массы в оболочке Луны.
Впервые обратная сторона Луны была сфотографирована советской АМС «Луна-3» 7 октября 1959 года. На основании полученных материалов была подготовлена первая карта обратной стороны Луны, содержавшая сотни деталей поверхности, выявленных по их отражательным характеристикам.
В 1968 году американские астронавты пролетали над обратной стороной Луны на борту космического корабля «Аполлон-8», а в январе 2019 года китайский аппарат «Чанъэ-4» стал первым земным космическим аппаратом, севшим там.