Lockheed Martin установит связь на темной стороне Луны

Решение установить связь с обратной стороной Луны в корпорации объяснили соответствующим запросом. Первые спутники в рамках программы будут запущены в 2025 году

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Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin, специализирующаяся в области авиастроения, создаст и запустит «созвездие небольших лунных спутников» для обеспечения связи с обратной стороной Луны, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

В частности, Lockheed Martin создаст новое специализированное подразделение под названием Crescent Space Services LLC (Космическая служба полумесяца. — РБК), которое будет отвечать за установление связи и навигации между Землей, поверхностью Луны и ее орбитой вокруг нее. Первые спутники будут в рамках программы запущены в 2025 году.

Также компания сообщила об участии в других инициативах в рамках исследования Луны, включая высадку экипажа НАСА на Луну в рамках программы Artemis. Так, Lockheed Martin построит специальную капсулу, в которой космонавты и высадятся на поверхность спутника Земли.