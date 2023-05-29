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Военная операция на Украине ,  
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Российские войска отразили атаки двух диверсионно-штурмовых групп ВСУ

Минобороны: группировка «Юг» отразила две атаки диверсионно-штурмовых групп ВСУ

Подразделения группировки ВС России «Юг» отразили две атаки украинских диверсионно-штурмовых групп на Александро-Артемовском и Авдеевском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев, передает «РИА Новости».

«Отражены две атаки <…> на Александро-Артемовском и Авдеевском направлении», — рассказал Астафьев.

В Минобороны также рассказали, что артиллерия «Южной» группировки нанесла удары по пункту временной дислокации батальона 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Верхокаменского. Еще одна группа украинских военных ликвидирована в районе Орехово-Васильевки с помощью системы «Солнцепек».

Накануне начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что российская артиллерия и авиация нанесли удары по позициям двух бригад ВСУ, которые предприняли попытки контратаковать в районе Невского и Серебрянского лесничества (ЛНР) на краснолиманском направлении.

В это же время российская группировка войск «Восток» пресекла попытку ВСУ атаковать на южнодонецком направлении.

Российские войска отразили атаки двух диверсионно-штурмовых групп ВСУ
Российские войска отразили атаки двух диверсионно-штурмовых групп ВСУ

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Теги
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