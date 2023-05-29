Омбудсмен ЛНР Сердюкова: шесть российских военных освобождены из украинского плена

В ЛНР сообщили об освобождении из украинского плена шести военных

Шесть военнослужащих из ЛНР освобождены из украинского плена. Об этом в своем телеграм-канале сообщила уполномоченный по правам человека ЛНР Виктория Сердюкова.

«Шесть военнослужащих 2 АК (2-го армейского корпуса.— РБК) освобождены из украинского плена», — написала Сердюкова.

Отмечается, что обмен провел основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин.

26 мая в пресс-службе Федеральной службы войск национальной гвардии сообщили о возвращении из украинского плена трех военнослужащих Росгвардии.