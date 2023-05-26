Росгвардия сообщила о возвращении 3 военнослужащих из украинского плена

Трое военных Росгвардии вернулись из украинского плена, их отправили на лечение в Москву

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Трое военнослужащих Росгвардии вернулись в Россию из украинского плена, их привезли в Москву для оказания медицинской помощи. Об этом сообшили в пресс-службе Федеральной службы войск национальной гвардии.

«Сегодня [26 мая] ночью борт с освобожденными военнослужащими прибыл в Москву. В ближайшее время с ними будут работать специалисты Главного военного клинического госпиталя Росгвардии», — говорится в сообщении.

После оказания необходимой медицинской помощи освобожденные из плена бойцы смогут вернуться к родным.

По данным Росгвардии, в ходе одного из боев около восьми месяцев назад у военных из разведывательных подразделений закончились боеприпасы. В течение недели они пытались выйти к российским войскам, эвакуируя на себе раненого бойца, но попали в плен к ВСУ.

Помощник директора Росгвардии генерал-лейтенант Юрий Котов поблагодарил всех, кто принял участие в освобождении военных.

В федеральной службе подчеркнули, что все трое заявили о намерении продолжить службу в Росгвардии.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил о возвращении на Украину восьми офицеров и 98 солдат с сержантами с артемовского направления. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова подтвердила обмен пленными с украинской стороной 25 мая. По ее словам, обмен был проведен ЧВК «Вагнер».