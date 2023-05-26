Росгвардия сообщила о возвращении 3 военнослужащих из украинского плена

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 мая
EUR ЦБ: 85,88 (-0,32) Инвестиции, 25 мая, 17:00 Курс доллара на 26 мая
USD ЦБ: 79,98 (+0,02) Инвестиции, 25 мая, 17:00
Десантис за сутки собрал на президентскую кампанию вдвое больше Трампа Политика, 11:22
В Trezor заявили о десятикратном росте продаж криптокошельков Крипто, 11:21
Таджикистан попросил Колокольцева расследовать избиение мигрантов Политика, 11:19
В Сочи состоялся II Всероссийский зерновой форум Пресс-центр, 11:17
Собянин рассказал о ходе строительства Троицкой линии метро Город, 11:15
На маркетплейсах — алый океан. Какую стратегию выбрать, чтобы не утонуть Pro, 11:15
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:06
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Призрак Ленина: как проект выручил ₽100 млн, пугая посетителей отелей Pro, 11:02
На ЦИПР-2023 обсудят цифровую независимость и развитие российских ИТ Пресс-центр, 11:01
«Сбер»: как избежать вопросов от банка к операциям бизнеса РБК+, 11:01
Росгвардия сообщила о возвращении 3 военнослужащих из украинского плена Общество, 11:01
Местные жители рассказали подробности взрыва в Краснодаре Политика, 11:00
В Южной Корее пассажир самолета открыл аварийную дверь во время посадки Общество, 10:51
Чемпион мира сравнил выступление за «Барселону» с нахождением в тюрьме Спорт, 10:51

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Военная операция на Украине ,  
0 

Росгвардия сообщила о возвращении 3 военнослужащих из украинского плена

Трое военных Росгвардии вернулись из украинского плена, их отправили на лечение в Москву

Росгвардия сообщила о возвращении 3 военнослужащих из украинского плена
Video

Трое военнослужащих Росгвардии вернулись в Россию из украинского плена, их привезли в Москву для оказания медицинской помощи. Об этом сообшили в пресс-службе Федеральной службы войск национальной гвардии.

«Сегодня [26 мая] ночью борт с освобожденными военнослужащими прибыл в Москву. В ближайшее время с ними будут работать специалисты Главного военного клинического госпиталя Росгвардии», — говорится в сообщении.

После оказания необходимой медицинской помощи освобожденные из плена бойцы смогут вернуться к родным.

По данным Росгвардии, в ходе одного из боев около восьми месяцев назад у военных из разведывательных подразделений закончились боеприпасы. В течение недели они пытались выйти к российским войскам, эвакуируя на себе раненого бойца, но попали в плен к ВСУ.

Помощник директора Росгвардии генерал-лейтенант Юрий Котов поблагодарил всех, кто принял участие в освобождении военных.

Читайте на РБК Pro
Голод в IT заставляет эйчаров менять стратегии. Что появилось нового
Тысячи голодных джунов: что происходит с рынком IT-рекрутинга в России
К чему приведет ценовая война на рынке электрокаров
«1 C» против SAP: когда российские ERP-системы догонят западные

В федеральной службе подчеркнули, что все трое заявили о намерении продолжить службу в Росгвардии.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил о возвращении на Украину восьми офицеров и 98 солдат с сержантами с артемовского направления. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова подтвердила обмен пленными с украинской стороной 25 мая. По ее словам, обмен был проведен ЧВК «Вагнер».

Теги
Росгвардия плен Украина Россия лечение

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
Москалькова подтвердила обмен пленными с Украиной
Политика
На Украине сообщили о возвращении 106 пленных с артемовского направления
Политика
Медведев призвал не брать в плен диверсантов и «уничтожать как крыс»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter