В окрестностях Дамаска прогремели взрывы

В окрестностях Дамаска прогремело несколько взрывов, их причины уточняются, сообщил телеканал Al-Hadath.

Ранее армия Израиля начала наносить удары беспилотниками по пусковым установкам в Сирии в ответ на запуски шести ракет по израильской территории. Одна ракета упала в южной части Голанских высот, еще одна взорвалась в небе над Иорданией. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Ответственность за запуск ракет с территории Сирии взяла на себя палестино-сирийская группировка «Бригада Аль-Кудс», передает The Times of Israel. Боевики назвали это ответом на столкновения на Храмовой горе в Иерусалиме.

5 апреля в мечети Аль-Акса на Храмовой горе произошли столкновения палестинцев с израильскими полицейскими, которые попытались вывести забаррикадировавшихся внутри мечети людей, якобы готовившихся устроить беспорядки. В результате были задержаны около 400 человек.

Сотни людей забаррикадировались в той же мечети в ночь на 9 апреля. На место прибыли израильские полицейские, готовые их разогнать. В министерстве иностранных дел Иордании заявили, что Израиль «продолжает нарушать исторический и правовой статус-кво мечети» и «право мусульман совершать свои религиозные обряды в этот священный месяц [Рамадан]». В ведомстве призвали избегать насильственной эвакуации людей.