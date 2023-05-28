Военные предотвратили атаку ударного беспилотника на Запорожскую АЭС

Запорожская АЭС (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

Украинские силы попытались атаковать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) при помощи беспилотника, передают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах.

Инцидент, как уточняют агентства, произошел утром 28 мая. Российская сторона посадила его на землю с помощью систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), дрон не долетел до территории станции примерно 500 м.

«После осмотра боеприпас был обезврежен. Аппарат нес на себе термобарическую гранату, которая могла активироваться как в результате соприкосновения с целью, так и с пульта оператора», — сообщил источник в силовых структурах.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе. Российские силы контролируют ее с конца февраля 2022 года. После включения Запорожской области в состав России АЭС передали в государственную собственность. Россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах станции. Все реакторы на ней остановлены, но на станции по-прежнему остаются десятки тонн радиоактивного материала.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси называл ситуацию с ядерной безопасностью на станции «крайне неустойчивой». Он указывал на необходимость достичь соглашения по обеспечению безопасности АЭС.

При этом газета The Washington Post писала, что в преддверии украинского наступления Гросси намерен предложить план по обеспечению безопасности станции с участием России и Украины. Он будет предусматривать запрет размещения тяжелой военной техники и военных на станции, запрет на ведение огня с территории АЭС и в ее сторону, а также меры по защите персонала, ее систем безопасности и внешних линий электропередачи.