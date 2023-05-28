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Выборы президента Турции ,  
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Эрдоган проголосовал во втором туре выборов президента

Президент Эрдоган проголосовал во втором туре выборов и выразил надежду на рекордную явку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в голосовании во втором туре выборов главы государства, передает телеканал CNN Turk.

Эрдоган пришел на избирательный участок, расположенный в средней школе Саффет Чеби в районе Ускюдар в Стамбуле.

После того как действующий президент опустил бюллетень в урну, он заявил журналистам: «Впервые в истории турецкой демократии на президентских выборах проводится такое голосование (в два тура. — РБК). И в мировой истории нет страны с явкой до 90%, но Турция продемонстрировала явку, достигающую 90%; надеюсь, сегодня явка будет такой же рекордной».

Эрдоган проголосовал во втором туре выборов президента Эрдоган проголосовал во втором туре выборов президента Эрдоган проголосовал во втором туре выборов президента Эрдоган проголосовал во втором туре выборов президента

Его оппонент, лидер Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу тоже проголосовал. Он сделал это в аргентинской начальной школе в Анкаре. «Я приглашаю своих граждан к избирательным урнам, чтобы в эту страну пришли свобода и демократия. Я доверяю здравому смыслу людей. Люди будут свободно ходить по улицам этой страны и иметь возможность критиковать политиков», — заявил он (цитата по NTV).

Первый тур выборов прошел 14 мая. Тогда явка составила 87%. В первом туре Эрдоган получил 49,51% голосов, а Кылычдароглу — 44,88%. Действующий президент победил в четырех из семи регионов. В Черноморском регионе, третьем по площади в стране, все 18 провинций проголосовали за Эрдогана (всего в стране 81 провинция), в других были провинции, где предпочтения распределились практически поровну. Однако в крупных городах президент проиграл. Столица Анкара, мегаполис Стамбул, Измир и Анталья выбрали Кылычдароглу.

Так как ни один из кандидатов не набрал более 50%, то решили провести второй тур. Голосование во втором туре началось 28 мая в 8:00 и должно завершиться в 17:00. Ожидается, что в нем примут участие более 60 млн человек.

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Теги
Реджеп Тайип Эрдоган Турция выборы президента президентские выборы Кемаль Кылычдароглу голосование

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