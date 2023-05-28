Эрдоган проголосовал во втором туре выборов президента

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в голосовании во втором туре выборов главы государства, передает телеканал CNN Turk.

Эрдоган пришел на избирательный участок, расположенный в средней школе Саффет Чеби в районе Ускюдар в Стамбуле.

После того как действующий президент опустил бюллетень в урну, он заявил журналистам: «Впервые в истории турецкой демократии на президентских выборах проводится такое голосование (в два тура. — РБК). И в мировой истории нет страны с явкой до 90%, но Турция продемонстрировала явку, достигающую 90%; надеюсь, сегодня явка будет такой же рекордной».

Его оппонент, лидер Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу тоже проголосовал. Он сделал это в аргентинской начальной школе в Анкаре. «Я приглашаю своих граждан к избирательным урнам, чтобы в эту страну пришли свобода и демократия. Я доверяю здравому смыслу людей. Люди будут свободно ходить по улицам этой страны и иметь возможность критиковать политиков», — заявил он (цитата по NTV).

Первый тур выборов прошел 14 мая. Тогда явка составила 87%. В первом туре Эрдоган получил 49,51% голосов, а Кылычдароглу — 44,88%. Действующий президент победил в четырех из семи регионов. В Черноморском регионе, третьем по площади в стране, все 18 провинций проголосовали за Эрдогана (всего в стране 81 провинция), в других были провинции, где предпочтения распределились практически поровну. Однако в крупных городах президент проиграл. Столица Анкара, мегаполис Стамбул, Измир и Анталья выбрали Кылычдароглу.

Так как ни один из кандидатов не набрал более 50%, то решили провести второй тур. Голосование во втором туре началось 28 мая в 8:00 и должно завершиться в 17:00. Ожидается, что в нем примут участие более 60 млн человек.