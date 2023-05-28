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Выборы президента Турции ,  
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В Турции началось голосование во втором туре выборов президента

Избирательные участки на втором туре президентских выборов в Турции открылись в 8:00

Избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов в Турции открылись в 8:00 по местному времени (совпадает с мск), сообщает CNN Turk.

Ожидается, что в голосовании примут участие более 60 млн человек в 973 округах по всей стране. Второй тур выборов завершится в 17:00.

Контролировать безопасность на выборах будут 596 тыс. сотрудников службы безопасности, в том числе около 300 тыс. полицейских, 193 тыс. жандармов, 2 тыс. сотрудников береговой охраны, 58 тыс. сотрудников службы охраны и еще 17 тыс. охранников-добровольцев, передает газета Hürriyet со ссылкой на МВД Турции. Кроме того, на время голосования в боевой готовности будут находиться 73 вертолета, восемь самолетов, 61 беспилотник и 244 катера.

Во втором туре за пост президента Турции борются два кандидата: действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и лидер оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу. В первом туре кандидатов было четверо, Эрдоган тогда получил 49,51% голосов, а Кылычдароглу — 44,88%.

В Турции началось голосование во втором туре выборов президента В Турции началось голосование во втором туре выборов президента В Турции началось голосование во втором туре выборов президента В Турции началось голосование во втором туре выборов президента

Согласно прогнозам турецкого Исследовательского фонда, данные которого приводит Hürriyet, Эрдоган может быть переизбран с 53,7% голосов. Опрос, который провела турецкая компания KONDA Research, показывает, что Эрдоган может победить во втором туре с 52,7% голосов, а Кылычдароглу наберет 47,3%.

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При этом агрегированные изданием Politico на основании нескольких опросов данные показывают, что шансы на победу во втором туре президентских выборов у обоих кандидатов практически равны.

В Турции началось голосование во втором туре выборов президента
В Турции началось голосование во втором туре выборов президента

Теги
Турция выборы президента президентские выборы избирательный участок Реджеп Тайип Эрдоган Кемаль Кылычдароглу

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