В десяти районах Белгородской области досрочно завершили учебный год

В приграничных районах Белгородской области решили досрочно завершить учебный год, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Принято дополнительное решение, что во всех приграничных муниципальных образованиях, у нас их семь, плюс Белгород, плюс Яковлевский, плюс Новооскольский городские округа, завершим учебный год», — написал Гладков.

Что касается сдачи ЕГЭ, то, как подчеркнул ранее глава региона, ученики 11 классов могут не сдавать экзамены. Однако если они хотят поступать в вуз, то сдавать ЕГЭ необходимо, либо сделать это уже в самом вузе.

Белгородская область регулярно подвергается атакам. Из-за одной из них в школах региона решили отменить очные последние звонки, они должны были пройти в дистанционном формате. Такое решение было принято после нападения диверсионно-разведывательной группы в Грайворонский городской округ региона 22 мая. В тот же день были обстреляны свыше десяти населенных пунктов. В итоге погиб один мирный житель, 13 ранены, еще одна пожилая женщина умерла от сердечной недостаточности во время эвакуации. На следующий день Минобороны заявило о разгроме диверсантов.