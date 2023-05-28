Глава Днепропетровской области сообщил о повреждении газопровода и ЛЭП в Никополе

В Днепропетровской области сообщили о повреждении газопровода и ЛЭП

Город Никополь в Днепропетровской области Украины подвергся обстрелу, погибших и пострадавших нет, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате обстрела были повреждены шесть частных домов, две хозяйственные постройки, а также газопровод и линия электропередач.

В ночь на 28 мая почти по всей территории Украины объявили воздушную тревогу, в том числе в Днепропетровской области. Там сигналы тревоги прозвучали в 00:42, отбой был в 03:31, следует из данных сервисов, которые отслеживают такие оповещения.

В ту же ночь взрывы прогремели в Киеве и Киевской области. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в результате «падения обломков беспилотника» возле АЗС в Соломенском районе столицы погиб 41-летний мужчина, еще одна женщина пострадала. Также глава города сообщил о повреждении семиэтажного нежилого здания в том же районе и охватившем его пожаре.

Еще один пожар произошел в Голосеевском районе Киева, там загорелась крыша трехэтажного складского помещения, на площади 1 тыс. кв. м разрушились строительные конструкции, уточнял Кличко. В Печерском районе произошел пожар на крыше девятиэтажного дома.

Глава киевской военной администрации Сергей Попко заявил, что в ночь на 28 мая город подвергся самой массированной атаке дронами с начала боевых действий.

С середины осени 2022 года российские военные наносят удары по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл эти действия ответом на взрыв на Крымском мосту. Киев отрицает свою причастность к этому инциденту.