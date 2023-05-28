Грузовик с химикатами перевернулся на трассе М-5 в Башкирии

Грузовик, перевозивший химикаты, перевернулся на 1520-м км трассы М-5 в Башкирии, сообщается в телеграм-канале регионального управления МЧС.

ДТП произошло в районе деревни Искра, там в кювет съехал грузовой тягач Scania с полуприцепом. По данным МЧС, фура перевозила в металлических бочках эмульгатор катионных битумных эмульсий в жидком виде. В результате опрокидывания грузовика бочки деформировались и вещество попало на землю, уточнили в ведомстве.

Водных объектов рядом с местом ДТП нет. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС России, Госкомитета РБ по ЧС, ГИБДД и скорая.

22 мая в Норильске водитель микроавтобуса не справился с управлением из-за сильного ветра, съехал в кювет и врезался в фонарный столб. По данным МВД по Красноярскому краю, автомобиль Ford Transit ехал из Норильска в сторону аэропорта. В микроавтобусе находились десять пассажиров. Семь из них, в том числе трое детей, пострадали и обратились за медицинской помощью.