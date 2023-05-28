Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на 3,5 км

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 3,5 км, сообщило управление МЧС по Камчатскому краю.

«По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), днем 28 мая из вулкана Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 3500 м при высоте самого исполина 3283 м», — говорится в сообщении.

Пепловый шлейф распространяется в восточном направлении в сторону Камчатского залива, добавили в МЧС. На пути распространения пепла населенных пунктов нет, но при изменении направления ветра незначительное его количество может выпасть в поселках Усть-Камчатского муниципального района, предупредили в ведомстве.

Пока что пепла в населенных пунктах не зарегистрировано. Туристических групп в районе вулкана тоже нет.

11 апреля произошло мощное извержение Шивелуча, он выбрасывал пепел на высоту до 20 км. После этого в поселке Ключи на снег упало много вулканического пепла — столько, что местные жители начали в нем «купаться». В последний раз такой пеплопад фиксировали 60 лет назад. Впоследствии из-за извержения у Шивелуча разрушился купол.