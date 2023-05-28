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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Двух военных Армении арестовали за попытку пересечь границу Азербайджана

В Азербайджане суд арестовал двух военных Армении за попытку пересечь госграницу

Суд в Азербайджане арестовал двух военнослужащих Армении, обвиненных в попытке прорваться через госграницу республики в Зангеланском районе, сообщила азербайджанская Генпрокуратура.

В отношении Харута Овакимяна и Карена Газаряна возбуждены уголовные дела по нескольким статьям: о незаконном пересечении госграницы; контрабанде огнестрельного оружия и боеприпасов; терроризме; незаконной перевозке огнестрельного оружия; действиях, направленных на возбуждение национальной вражды.

О попытке прорыва диверсионной группы армянских военных через азербайджанскую госграницу Пограничная служба Азербайджана сообщила 26 мая. Двоих человек задержали, «остальные члены диверсионной группы бежали, воспользовавшись сложным рельефом местности». В Минобороны Армении заявили, что это «абсолютная ложь и дезинформация», добавив, что у армянской стороны «достаточно доказательств для опровержения».

Позже в армянском оборонном ведомстве сказали, что Азербайджан похитил двух армянских военнослужащих, которые поставляли провизию на боевые позиции. Как уточняло Минобороны, «расследуется также возможная версия их оказания на азербайджанской стороне».

Затем в ведомстве сообщили, что на «межпозиционной дороге» был обнаружен автомобиль тылового снабжения, загруженный продуктами и водой, которым управляли два военных. В машине также нашли оружие, прикрепленное к одному из солдат.

До конца сентября 2020 года Зангеланский район находился под контролем Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. В октябре 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская армия взяла под контроль город Зангелан и окрестные села Зангеланского района. В ноябре того же года Баку и Ереван при посредничестве России заключили соглашение о прекращении огня, а на линию разграничения был введен российский миротворческий контингент.

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Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта
Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта
Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта

Теги
Азербайджан арест Армения

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