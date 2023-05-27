Минобороны Армении заявило о похищении двух военных силами Азербайджана

Азербайджан похитил двух военнослужащих Армении, говорится в заявлении армянского Минобороны.

26 мая была потеряна связь с двумя солдатами вооруженных сил Армении, поставляющими провизию на боевые позиции. Как уточняло оборонное ведомство, «расследуется также возможная версия их оказания на азербайджанской стороне».

Позже в Минобороны сообщили, что на «межпозиционной дороге» был обнаружен автомобиль тылового снабжения, загруженный продуктами и водой, которым управляли два военных. В машине также нашли оружие, прикрепленное к одному из солдат. «Ведутся широкомасштабные работы по выявлению обстоятельств незаконного похищения Азербайджаном армянских военнослужащих», — заявили в ведомстве.

В Пограничной службе Азербайджана сообщили, что 26 мая диверсионная группа вооруженных сил Армении попыталась войти в Зангеланский район, который находится на участке азербайджано-армянской границы. В результате этого двое военных были задержаны, «остальные члены диверсионной группы бежали, воспользовавшись сложным рельефом местности». В Минобороны Армении отвергают эти данные, заявив, что это «абсолютная ложь и дезинформация», и добавив, что у армянской стороны «достаточно доказательств для опровержения».

Генпрокуратура Азербайджана заявила, что военнослужащих зовут Гарут Овакимян и Карен Газарян. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по шести статьям УК Азербайджана, включая терроризм, незаконное проникновение на территорию страны, мотивированное желанием причинить насилие, а также незаконное хранение, приобретение и перевозка огнестрельного оружия. Пока что двое военных проходят как подозреваемые.

До конца сентября 2020 года Зангеланский район находился под контролем Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. В октябре 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская армия взяла под контроль город Зангелан и окрестные села Зангеланского района.