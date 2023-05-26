Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 мая
EUR ЦБ: 85,92 (+0,04) Инвестиции, 16:34 Курс доллара на 27 мая
USD ЦБ: 79,97 (-0,02) Инвестиции, 16:34
В Ростове-на-Дону выпал крупный град Общество, 22:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:53
Азербайджан заявил о попытке армянских диверсантов пересечь границу Политика, 21:29
Трех российских легкоатлетов наказали за допинг на основе базы Родченкова Спорт, 21:28
Рашевский сменил Солженицына в наблюдательном совете «Совета рынка» Бизнес, 21:25
Российского паралимпийца отстранили из-за поддержки военной операции Спорт, 21:21
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 21:10
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Минюст признал иноагентами Лёву Би-2 и экс-депутата Госдумы от ЕР Политика, 21:02
В ДНР заявили об обстреле Мариуполя дальнобойными ракетами Политика, 20:55
Роботы и маркетплейсы: 5 трендов Московского предпринимательского форума Тренды, 20:50
Трамп и Джонсон обсудили Украину Политика, 20:46
Бывшего главу оператора «Платона» арестовали по делу о взятках Бизнес, 20:45
Как новые телеком-сервисы меняют коммуникацию бизнеса с клиентами Тренды, 20:45
Глава «Цементум» — о зеленых технологиях и уходе иностранцев из отрасли Новая экономика, 20:41

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Азербайджан заявил о попытке армянских диверсантов пересечь границу

Погранслужба Азербайджана заявила о предотвращении прорыва через границу ДРГ из Армении
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Азербайджанские пограничники пресекли попытку незаконного пересечения границы диверсионной группой вооруженных сил Армении, сообщила Государственная погранслужба Азербайджана в своем телеграм-канале.

В ведомстве заявили, что ДРГ пыталась пересечь границу на участке, проходящем через территорию Зангеланского района на юго-западе Азербайджана. Двоих армянских военнослужащих задержали, остальные диверсанты сбежали, утверждают в погранслужбе.

В Минобороны Армении отрицают сообщения Баку о появлении армянской ДРГ на границе двух стран. «Распространяемая в азербайджанских СМИ информация о том, что армянская сторона якобы совершила попытку диверсионного проникновения на юго-восточном участке границы, является абсолютной ложью и не соответствует действительности», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

До конца сентября 2020 года Зангеланский район находился под контролем Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В октябре 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская армия взяла под контроль город Зангелан и окрестные села Зангеланского района.

В ноябре того же года Баку и Ереван при посредничестве России заключили соглашение о прекращении огня, а на линию разграничения был введен российский миротворческий контингент. 

Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта
Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта
Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта
Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта

Читайте на РБК Pro
Аудитория VK достигла рекордных значений. Что ждет акции компании
Конец американской мечты. Почему граждане США массово эмигрируют в Европу
К чему приведет ценовая война на рынке электрокаров
Как инженер-самоучка построил космический бизнес стоимостью $2 млрд
Теги
Азербайджан Армения диверсанты пограничники

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
Встреча Путина с Пашиняном и Алиевым по мирному договору. Видео
Политика
В Москве пройдут переговоры Алиева и Пашиняна. Что важно знать
Политика
Пашинян заявил, что у Захаровой нет права комментировать его высказывания
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter