Азербайджан заявил о попытке армянских диверсантов пересечь границу

Погранслужба Азербайджана заявила о предотвращении прорыва через границу ДРГ из Армении

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Азербайджанские пограничники пресекли попытку незаконного пересечения границы диверсионной группой вооруженных сил Армении, сообщила Государственная погранслужба Азербайджана в своем телеграм-канале.

В ведомстве заявили, что ДРГ пыталась пересечь границу на участке, проходящем через территорию Зангеланского района на юго-западе Азербайджана. Двоих армянских военнослужащих задержали, остальные диверсанты сбежали, утверждают в погранслужбе.

В Минобороны Армении отрицают сообщения Баку о появлении армянской ДРГ на границе двух стран. «Распространяемая в азербайджанских СМИ информация о том, что армянская сторона якобы совершила попытку диверсионного проникновения на юго-восточном участке границы, является абсолютной ложью и не соответствует действительности», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

До конца сентября 2020 года Зангеланский район находился под контролем Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В октябре 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская армия взяла под контроль город Зангелан и окрестные села Зангеланского района.

В ноябре того же года Баку и Ереван при посредничестве России заключили соглашение о прекращении огня, а на линию разграничения был введен российский миротворческий контингент.

Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта