Кабмин повысил базовую цену для расчета пошлины на пшеницу до ₽17 тыс.

Кабмин повысил базовую цену для расчета пошлины на пшеницу на 13%

Правительство повысило базовые цены для расчета экспортной пошлины на зерно, вывозимое из России за пределы государств — участников соглашений о Таможенном союзе. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Базовую цену для расчета экспортной пошлины на пшеницу кабмин повысил с 15 тыс. руб. до 17 тыс. руб. Для расчета экспортной пошлины на кукурузу и ячмень она выросла с 13 875 руб. до 15 875 руб.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев говорил, что корректировка экспортных пошлин позволить оставить больший объем средств у сельхозтоваропроизводителей. Постановление правительства вступает в силу с 1 июня 2023 года.

В Таможенный союз помимо России входят четыре страны — Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия.

Ранее заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин говорил, что Россия входит в двадцатку крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции и продовольствия в мире. В 2022 году российский аграрный экспорт превысил $41 млрд — это на примерно 12% больше показателя 2021 года. Сельхозпродукция поставляется в примерно 160 стран, в том числе Китай, Турцию и Казахстан.

Агентство Bloomberg сообщало, что пшеница стала исключением в списке активно импортируемых Китаем российских товаров. Общий объем импорта пшеницы в стране вырос более чем на 60% по сравнению с прошлогодним и составил около 6 млн т за первые четыре месяца этого года. Из них Россия поставила только 30 тыс. т (0,5%), утверждает агентство. Крупнейший экспортер в Китай — Австралия (59,7%), на втором месте — Канада (18,3%).

Основными проблемами при импорте российского зерна Bloomberg называет строгие фитосанитарные правила и транспортные сложности. Эту информацию подтвердили РБК участники рынка.