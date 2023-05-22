Bloomberg назвал товар-исключение, который КНР почти не ввозит из России

Хотя Китай наращивает импорт российских товаров, среди них есть одно исключение — пшеница. Экспортеры связывают проблемы со строгими требованиями китайской стороны и сложной логистикой

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Ввоз российской продукции в Китай растет, однако есть одно исключение — пшеница, пишет Bloomberg.

Закупки Пекином электроэнергии и алюминия в России резко выросли на фоне сокращения поставок на Запад. Однако объемы поставок пшеницы, несмотря на рост импорта зерновых в КНР, сохраняются на прежнем уровне.

Общий объем импорта пшеницы в Китае вырос более чем на 60% по сравнению с прошлогодним и составил около 6 млн т за первые четыре месяца этого года. Из них Россия поставила только 30 тыс. т (0,5%), утверждает издание. Крупнейший экспортер в Китай — Австралия (59,7%), на втором месте — Канада (18,3%).

Основными проблемами при импорте российского зерна Bloomberg называет строгие фитосанитарные правила и транспортные сложности.

Эту информацию подтверждают участники рынка. «Несмотря на высокий потенциал, поставки российского зерна в Китай до сих пор находятся на зачаточном уровне. В этом сезоне мы поставили немногим более 600 тыс. т в режиме приграничной торговли. Действительно, массовым поставкам мешают действующие со стороны Китая фитосанитарные ограничения», — заявил РБК председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

Заместитель директора компании «Петрохлеб-Кубань» Дмитрий Волобуев, чью позицию Союз экспортеров зерна опубликовал в своем телеграм-канале, отмечает, что возможности сухопутных коридоров для продажи зерновых в Китай ограничены за счет низкой плотности населения на севере КНР. При транспортировке по морю логистику затрудняет большое расстояние между основными экспортными портами России и Китая. «Объемный поток зерновых в Китай из России может отгружаться только через южные порты, поскольку большие расстояния не смогут обеспечить экономическую целесообразность сухопутных продаж», — говорит Волобуев.

В феврале прошлого года власти Китая разрешили импорт пшеницы со всей территории России. До этого в перечне поставщиков было всего семь субъектов Федерации — Алтайский и Красноярский края, Челябинская, Омская, Новосибирская, Амурская и Курганская области. Решение было принято по итогам визита президента Владимира Путина в КНР.