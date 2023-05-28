ТАСС узнал детали поимки сбежавших из воинской части бывших заключенных

Троих из семи военнослужащих — бывших заключенных — самовольно покинувших воинскую часть в ДНР задержали пьяными в кафе города Брянка в ЛНР, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что военнослужащие сбежали с оружием из воинской части в районе Соледара. По его словам, «одного дезертира застрелили сами сбежавшие, так как он хотел сдаться». Позже в силовых структурах сообщили ТАСС о задержании еще двоих сбежавших. Одного бывшего заключенного ищут.

Ранее издание 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что в Ростовскую область пришла ориентировка на 39 военнослужащих — бывших заключенных — сбежавших в Лисичанске в ЛНР из отряда «Шторм Z». По данным издания, погиб военный из министерства госбезопасности ЛНР, который пытался остановить дезертиров.