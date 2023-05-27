YouTube заблокировал канал сайта URA.ru

Фото: Fabian Sommer / dpa / Global Look Press

Компания Google заблокировала канал российского агентства URA.ru на платформе YouTube без возможности восстановления из-за видео о референдумах, по итогам которых осенью прошлого года в состав России вошли Донецкая и Луганская республики, а также Запорожская и Херсонская области, заявил редактор канала Михаил Титов.

При переходе на канал появляется надпись «Страница недоступна».

По словам Титова, на момент удаления у канала было 85 тыс. подписчиков. Он рассказал, что канал был автоматически заблокирован после третьего уведомления о нарушении правил платформы, которое поступило сегодня.

«Первый страйк (уведомление о нарушении. — РБК) мы получили 3 мая за прошлогоднее видео с заявлением администрации Херсонской области о проведении референдума о вхождении в состав РФ. Второй — 12 мая за видео с рассказом о том, что изменится в ЛНР и ДНР после референдумов о присоединении к России. Там не было жестких кадров или призывов, только заявления чиновников и факты», — сказал журналист.

Агентство уже создало новый канал на Youtube, добавил Титов. Согласно информации в его описании, канал был создан еще в 2017 году. Видео на нем сначала появились два года назад, а регулярно добавлять туда сюжеты после этого перерыва начали две недели назад.

После начала российской военной операции на Украине YouTube неоднократно блокировал каналы российских блогеров и СМИ. Под блокировку попали, в том числе, каналы RT, Sputnik, МИА «Россия сегодня», РБК. Также были заблокированы каналы Совета Федерации и «Дума ТВ».