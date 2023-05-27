Экс-советник главы Пентагона предупредил, с чем столкнется Украина

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 мая
EUR ЦБ: 85,92 (+0,04) Инвестиции, 26 мая, 16:34 Курс доллара на 27 мая
USD ЦБ: 79,97 (-0,02) Инвестиции, 26 мая, 16:34
Сальдо нашел объяснение не начавшемуся контрнаступлению Украины Политика, 20:47
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 20:40
«Порт Оля-2» сел на мель возле порта Оля Общество, 20:35
«Рубин» досрочно стал победителем Первой лиги Спорт, 20:15
«Бавария» уволила Оливера Кана, несмотря на 11-е подряд чемпионство Спорт, 20:04
ТАСС узнал о побеге бывших заключенных из воинской части в ДНР Политика, 20:04
YouTube заблокировал канал сайта URA.ru Технологии и медиа, 20:00
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Подоляк назвал контрнаступление сложным процессом «не одного дня» Политика, 19:54
Шарапова вручила Ферстаппену приз за поул-позишн в Гран-при Монако Спорт, 19:46
Саблист отверг нейтральный статус, не желая «отказываться от России» Спорт, 19:42
Россиянка второй год подряд стала чемпионкой Англии в составе «Челси» Спорт, 19:32
Экс-советник главы Пентагона предупредил, с чем столкнется Украина Политика, 19:32
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 19:16
Индийский чиновник осушил водоем из-за упавшего смартфона Общество, 19:11

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Военная операция на Украине ,  
0 

Экс-советник главы Пентагона предупредил, с чем столкнется Украина

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Украина столкнется с наилучшими войсками России
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Украинская сторона после истощения своих вооруженных сил столкнется с наилучшими российскими войсками, заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Видео беседы опубликовано на YouTube-канале последнего.

По словам Макгрегора, за время боевых действий российские вооруженные силы совершенствовались, Россия сформировала сильную армию с большим количеством солдат и вооружения.

«Россия сильна как никогда. Они достигают пика своих возможностей <...> Они ждут, когда украинцы израсходуют последние имеющиеся в их распоряжении силы на очередную бессмысленную контратаку. И когда их наконец-то отправят сражаться, то они будут главенствовать на поле боя», — считает он.

Макгрегор не раз говорил, что российская армия сейчас находится в очень хорошем состоянии, что способствует ее успеху в военной операции на Украине.

Так, в феврале, на фоне решения стран Запада отправить Киеву танки, Макгрегор заявил, что это, скорее всего, не сможет помочь Украине на поле боя. «Точность может победить массовость, да, но в определенных обстоятельствах. Но если у твоего противника есть и точность, и массовость, то, вероятно, не сможет. И такая ситуация сейчас с Россией», — сказал он.

По словам Макгрегора, победы в конфликтах в последние сто лет одерживались благодаря «точной, разрушительной огневой мощи», которая на данный момент имеется не только у США, но и у России, и у Китая.

Читайте на РБК Pro
Почему госбанки Индии такие прибыльные. И что делать инвесторам
До ₽200 тыс., не считая бонусов: как строить карьеру менеджеру проектов
Власти контролируют все: что ждет российских бизнесменов в Белоруссии
ОАЭ поднимает корпоративный налог. Есть ли альтернатива Эмиратам
Теги
армия России Пентагон

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
В СНБО заявили о готовности к контрнаступлению «завтра или через неделю»
Политика
Подоляк заявил об «отдельных операциях» в рамках контрнаступления
Политика
Буданов заявил о наличии минимума вооружений для контрнаступления Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter