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Украинская сторона после истощения своих вооруженных сил столкнется с наилучшими российскими войсками, заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Видео беседы опубликовано на YouTube-канале последнего.

По словам Макгрегора, за время боевых действий российские вооруженные силы совершенствовались, Россия сформировала сильную армию с большим количеством солдат и вооружения.

«Россия сильна как никогда. Они достигают пика своих возможностей <...> Они ждут, когда украинцы израсходуют последние имеющиеся в их распоряжении силы на очередную бессмысленную контратаку. И когда их наконец-то отправят сражаться, то они будут главенствовать на поле боя», — считает он.

Макгрегор не раз говорил, что российская армия сейчас находится в очень хорошем состоянии, что способствует ее успеху в военной операции на Украине.

Так, в феврале, на фоне решения стран Запада отправить Киеву танки, Макгрегор заявил, что это, скорее всего, не сможет помочь Украине на поле боя. «Точность может победить массовость, да, но в определенных обстоятельствах. Но если у твоего противника есть и точность, и массовость, то, вероятно, не сможет. И такая ситуация сейчас с Россией», — сказал он.

По словам Макгрегора, победы в конфликтах в последние сто лет одерживались благодаря «точной, разрушительной огневой мощи», которая на данный момент имеется не только у США, но и у России, и у Китая.