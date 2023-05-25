МЧС: пожар на строительном рынке в Одинцово локализовали на площади 1800 кв. м

Пожар на строительном рынке в Одинцово локализовали на площади 1800 кв. м

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Пожар на строительном рынке «Акос» в подмосковном Одинцово локализован на площади 1800 кв. м., ликвидировано открытое горение. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Московской области.

Пожар локализовали в 01:55 по московскому времени. В 03:55 стало известно, что ликвидировано открытое горение.

В тушении пожара принимали участие 31 единица техники, 96 человек, в том числе от МЧС России 14 единиц техники, 46 человек.

Пожар на рынке произошел приблизительно в полночь. Возгорание случилось на улице Внуковская. В результате пожара никто не пострадал.