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Военная операция на Украине ,  
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Лавров заявил о сомнениях Лондона и Вашингтона в адекватности Киева

Министр Лавров: Запад задумывается об адекватности Киева из-за заявлений о Путине
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

США и Британия начинают задумываться об адекватности Киева из-за заявлений о президенте Владимире Путине, заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

«Я нисколько не сомневаюсь, что кукловоды, которые сидят в Вашингтоне и Лондоне, начинают задумываться, насколько эти люди адекватны. Надеюсь, что последуют санкции в отношении этих так называемых руководителей», — сказал Лавров.

Ранее замглавы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Welt назвал Путина одной из целей украинской разведки. А глава ГУР Кирилл Буданов назвал Путина «законной целью», при этом отметив, что украинская разведка не намерена его ликвидировать, потому что это «нецелесообразно».

Ночью 3 мая Кремль был атакован двумя беспилотниками, их вывели из строя. В результате никто не пострадал, повреждений не было. Власти расценили эти действия как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации» со стороны «киевского режима». Путин в это время был не в Кремле, а в Ново-Огарево. Украина отрицала причастность к произошедшему.

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Сергей Лавров Владимир Путин разведка Минобороны Украины
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года

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