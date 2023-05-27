Лавров заявил о сомнениях Лондона и Вашингтона в адекватности Киева

Сергей Лавров (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

США и Британия начинают задумываться об адекватности Киева из-за заявлений о президенте Владимире Путине, заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

«Я нисколько не сомневаюсь, что кукловоды, которые сидят в Вашингтоне и Лондоне, начинают задумываться, насколько эти люди адекватны. Надеюсь, что последуют санкции в отношении этих так называемых руководителей», — сказал Лавров.

Ранее замглавы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Welt назвал Путина одной из целей украинской разведки. А глава ГУР Кирилл Буданов назвал Путина «законной целью», при этом отметив, что украинская разведка не намерена его ликвидировать, потому что это «нецелесообразно».

Ночью 3 мая Кремль был атакован двумя беспилотниками, их вывели из строя. В результате никто не пострадал, повреждений не было. Власти расценили эти действия как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации» со стороны «киевского режима». Путин в это время был не в Кремле, а в Ново-Огарево. Украина отрицала причастность к произошедшему.