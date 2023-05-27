Гладков сообщил об обстреле города Шебекино

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ВСУ вновь обстреляли г. Шебекино в Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет, но одной женщине стало плохо в результате перенесенного стресса. Сейчас наши самообороновцы доставляют ее в районную ЦРБ», — сообщил губернатор.

В результате удара волной от прилета снаряда поврежден фасад и выбиты стекла в ледовой арене. Прилеты по территории парковки повредили дорожное полотно. Также поврежден пешеходный переход.

Обстрелы Белгородской области происходят практически ежедневно.

Во время вчерашних обстрелов Шебекинского городского округа пострадал мужчина. Он получил легкие ранения головы и правой ноги. В больнице ему оказали необходимую медицинскую помощь, после чего отправили на амбулаторное лечение.