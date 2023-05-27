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Общество ,  
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Взрыв самогонного аппарата повредил семь машин в Комсомольске-на-Амуре

Взрыв самогонного аппарата выбил стекла в домах и повредил 7 машин в Комсомольске-на-Амуре

Взрыв самогонного аппарата в жилом доме Комсомольска-на-Амуре выбил стекла на четвертом этаже и вследствие этого повредил семь машин. Об этом сообщило ГУ МЧС по Хабаровскому краю в своем телеграм-канале.

«Предположительно, произошел хлопок скопившихся паров спирта при использовании самогонного аппарата. Пожара удалось избежать, повреждены оконные рамы», — говорится в сообщении ведомства.

Пострадал мужчина 1977 года рождения, его госпитализировали с ожогами. На место происшествия прибыли 14 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.

Портал Dvhab.ru сообщает со ссылкой на сотрудников экстренных служб, что взрыв произошел из-за того, что самогонный аппарат оставили без присмотра, в связи с чем помещение заполнилось парами спирта, которые воспламенились. Жена хозяина квартиры, где произошел взрыв, не пострадала.

23 мая три человека погибли при разрыве конструкций ремонтируемого морского понтона во Всеволожском районе Ленинградской области. По данным местных властей, это произошло из-за нарушения технологии производства и техники безопасности при сварочных работах на предприятии «Дидал СК». Еще два человека пострадали, они были госпитализированы.

Теги
Комсомольск-на-Амуре взрыв самогонный аппарат

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