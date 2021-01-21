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СМИ узнали о распоряжении Трампа продлить охрану всех его детей

Как правило, охране подлежат только несовершеннолетние дети президента, но Трамп распорядился продлить охрану для всех детей. Также, по данным СМИ, он решил продлить охрану для некоторых уходящих сотрудников своей администрации
Иванка Трамп и Джаред Кушнер
Иванка Трамп и Джаред Кушнер (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Перед тем как покинуть пост президента США Дональд Трамп дал распоряжение Секретной службе продлить охрану всех его детей на полгода, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленный источник. Такая же информация появилась у The Washington Post.

Газета уточняет, что охранять также будут и двух супругов детей экс-президента: мужа Иванки Трамп Джареда Кушнера и жену Эрика Трампа Лару.

Обычно защита распространяется на детей до 16 лет, однако после подписания соответствующего меморандума Секретная служба сможет обеспечить охрану всех детей Трампа, в том числе совершеннолетних, уточняет CNN. Сам президент и его жена подлежат охране в течение их жизней.

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У бывшего президента пять детей: сыновья Дональд (43 года) и Эрик (37 лет), а также дочь Иванка (39 лет) от первого брака, дочь Тиффани (27 лет) от второго и сын Бэррон (14 лет) от третьего брака с Меланией.

Как сообщает The Washington Post, Трамп также отдал распоряжение обеспечить охрану для ключевых сотрудников его администрации, покинувших посты: бывшего главы Минфина Стивена Мнучина, бывшего главы администрации Марка Медоуза и бывшего советника по нацбезопасности Роберта О’Брайена. Их также будут охранять в течение шести месяцев.

Помимо этого, охрану получит бывший вице-президент Майк Пенс и его жена Карен, пишет The Washington Post.

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Трамп покинул Белый дом за несколько часов до прибытия Байдена на церемонию инаугурации. Сначала он отправился на военную базу Эндрюс в пригороде Вашингтона, где выступил с обращением, а затем улетел во Флориду. Трамп заранее сообщил, что не собирается присутствовать на церемонии вступления в должность своего преемника.

Автор
Мария Лисицына
Дональд Трамп Иванка Трамп Дональд Трамп-младший Мелания Трамп Эрик Трамп Секретная служба США
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