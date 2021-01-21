СМИ узнали о распоряжении Трампа продлить охрану всех его детей

Как правило, охране подлежат только несовершеннолетние дети президента, но Трамп распорядился продлить охрану для всех детей. Также, по данным СМИ, он решил продлить охрану для некоторых уходящих сотрудников своей администрации

Иванка Трамп и Джаред Кушнер (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Перед тем как покинуть пост президента США Дональд Трамп дал распоряжение Секретной службе продлить охрану всех его детей на полгода, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленный источник. Такая же информация появилась у The Washington Post.

Газета уточняет, что охранять также будут и двух супругов детей экс-президента: мужа Иванки Трамп Джареда Кушнера и жену Эрика Трампа Лару.

Обычно защита распространяется на детей до 16 лет, однако после подписания соответствующего меморандума Секретная служба сможет обеспечить охрану всех детей Трампа, в том числе совершеннолетних, уточняет CNN. Сам президент и его жена подлежат охране в течение их жизней.

У бывшего президента пять детей: сыновья Дональд (43 года) и Эрик (37 лет), а также дочь Иванка (39 лет) от первого брака, дочь Тиффани (27 лет) от второго и сын Бэррон (14 лет) от третьего брака с Меланией.