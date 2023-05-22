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Сбежавшим из ЛНР калининградским мобилизованным ужесточили обвинение

«Коммерсантъ»: калининградским мобилизованным ужесточили обвинение по делу о дезертирстве
Мобилизованные сбежали из ЛНР в декабре. По словам мужчин, они думали, что их будут готовить к боям, а вместо этого они рыли землянки и заготавливали продукты. Военных обвинили в дезертирстве, троих еще и в невыполнении приказа
Фото: Иван Ноябрев / ТАСС
Фото: Иван Ноябрев / ТАСС

Калининградских мобилизованных помимо побега из зоны спецоперации обвинили в невыполнении боевого приказа, сообщил «Коммерсантъ».

Восемь военнослужащих сбежали из ЛНР в декабре. Они с оружием добрались до Московской области, где сдались полиции. Их дело передано в Одинцовский гарнизонный военный суд.

Как пишет издание, изначально сержанта Евгения Кравченко и рядовых Дмитрия Медведева, Александра Бабенко, Николая Колмачева, Александра Богаченко, Александра Елисеева, Игоря Медведева и Дениса Балахина обвинили в дезертирстве в период боевых действий (ч. 3 ст. 338 УК; до 15 лет лишения свободы). Но затем Кравченко, Бабенко и Медведеву предъявили обвинение еще и в отказе от исполнении приказа командира об участии в боевых действиях (ч. 2.2 ст. 332 УК; до десяти лет лишения свободы). По совокупности преступлений мужчинам грозит более 20 лет колонии строгого режима.

РБК направил запрос в Одинцовский гарнизонный военный суд.

По данным следствия, в ноябре группу мобилизованных из Калининградской области перебросили в ЛНР для участия в спецоперации. По словам мужчин, они рассчитывали, что в лагере их будут готовить к боям, а вместо этого они были вынуждены «бороться за свои жизни и здоровье»: рыть землянки, заготавливать дрова, продукты.

В ночь на 22 декабря офицер сообщил Кравченко и двум его сослуживцам, что их роту приказано перебросить на передний край. Вернувшись в землянку, военные обсудили приказ и решили бежать. С собой они взяли табельное оружие — три автомата и четыре пулемета без патронов. Мужчины пешком дошли до ближайшего населенного пункта, где купили гражданскую одежду и сумки для оружия, после чего на такси выехали из зоны спецоперации. Они добрались до подмосковного Подольска, где явились в полицию. Фигуранты свою вину отрицают. Они говорят, что не были подготовлены к боевым действиям.

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В мае пленум Верховного суда принял постановление, в котором разъяснил вопросы, касающиеся вынесения приговоров за дезертирство и сдачу в плен. Согласно документу, военные в период боевых действий «не вправе уклониться от исполнения возложенных на них обязанностей военной службы, ссылаясь на состояние крайней необходимости (ст. 39 УК РФ), даже если их жизни угрожает опасность».

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дезертирство мобилизация Калининградская область Военная операция на Украине
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