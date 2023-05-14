SpaceX вывела на орбиту 56 спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с очередной партией из 56 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Об этом говорится в Twitter компании SpaceX.

Запуск был совершен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 01:03 (08:03 мск). Позже компания отчиталась, что спутники развернуты на орбите.

Это девятый запуск спутников Starlink с начала года. Предыдущий произошел в марте. Тогда компания вывела на орбиту 51 интернет-спутник. Запуск также был осуществлен с ракеты Falcon 9.

Всего SpaceX собирается вывести на орбиту 29 988 своих устройств, однако в 2022 году Федеральная комиссия по связи США дала разрешение только на 7500 из них.

Starlink — проект по созданию системы спутников, целью которого служит обеспечение глобального доступа к интернету по всему миру. В прошлом сентябре глава компании Илон Маск заявил, что сеть активировалась по всей планете, включая Антарктику.