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Политика ,  
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Вучич исключил выполнение требований оппозиции о переходном правительстве

Вучич: переходное правительство создавать не будут, но диалог с оппозицией Сербии возможен

Фото:Сафрон Голиков / РБК Фото:Сафрон Голиков / РБК Фото:Сафрон Голиков / РБК Фото:Сафрон Голиков / РБК Фото:Сафрон Голиков / РБК Фото:Сафрон Голиков / РБК Фото:Сафрон Голиков / РБК Фото:Сафрон Голиков / РБК Фото:Сафрон Голиков / РБК Фото:Сафрон Голиков / РБК

В Сербии не будут формировать переходное правительство по требованию оппозиции, но власти готовы вести с ней диалог. Об этом заявил президент страны Александр Вучич на митинге своих сторонников в центре Белграда, передает корреспондент РБК.

«Никакого переходного правительства не будет. Пока я жив, я этого не подпишу», — сказал он.

При этом глава государства добавил, что готов к конструктивному диалогу.

Решение о формировании временного правительства в Сербии принимает президент в соответствии с Конституцией. Вучич подчеркивал, что не намерен передавать мандат на формирование правительства тому, кто действует «по указке кого-то извне». Сербией будут править те, кто «завоюет доверие народа», говорил он.

Вариант с проведением в стране выборов в ближайшее время президент называл реалистичным. Голосование состоится не позже сентября, если такое решение будет принято, отмечал он.

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В мае сербская оппозиция провела три митинга. Поводом стали случаи со стрельбой в начале мая. Один из них произошел в школе в Белграде, погибли девять человек, пострадали еще 16. Власти объявили трехдневный траур, во время действия которого стрельбу открыли в селе Дубона. Ее жертвами стали восемь человек, по меньшей мере 14 получили ранения.

Протестующие выразили недовольство действиями властей и призвали Вучича уйти в отставку. Также они потребовали отставки двоих министров, в том числе главы МВД Братислава Гашича. Вучич отказался его увольнять, но объявил об уходе в отставку с поста лидера правящей Сербской прогрессивной партии (СПП).

Президент заявил, что «не будет служить иностранцам», и отказался передавать власть без проведения выборов. Премьер Сербии Ана Брнабич сказала, что действующее правительство не несет ответственности за инциденты со стрельбой, и обвинила оппозицию в подстрекательстве к насилию. Оппозиция, по ее словам, стремится захватить власть и «свергнуть» действующего президента

Теги
Сербия Александр Вучич переходный период оппозиция

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