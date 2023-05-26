Гладков сообщил о пострадавшей и пожаре из-за обстрела белгородского села

Фото: vvgladkov / Telegram

ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Одна женщина получила «поверхностные ранения мягких тканей головы, верхних и нижних конечностей» и находится в состоянии средней тяжести, ее доставили в центральную районную больницу.

Повреждены постройки на базе отдыха. Загорелись гараж и частный жилой дом, пожар уже потушили. Внутри гаража находилась легковая машина, она получила повреждения.

Накануне Гладков также сообщал об обстреле Новой Таволжанки. Он произошел вечером 25 мая, тогда пострадавших не было, но осколки снарядов повредили два частных дома. Подомовой обход пришлось прекратить из-за наступления темноты, губернатор обещал его продолжить в светлое время суток.



Регион с начала российской спецоперации неоднократно подвергался обстрелам. Под удар попадали села Новая Таволжанка, Терезовка, Козинка и другие населенные пункты.

Наибольшее количество прилетов за последнее время было зафиксировано в селе Козинка Грайворонского округа. По словам губернатора, на его территорию упало 132 снаряда со стороны Украины, стреляли как снарядами, так и минами из минометов.

Были попадания по пограничному пункту пропуска, зафиксированы случаи разрушения дорог и тротуаров.