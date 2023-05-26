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Военная операция на Украине ,  
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Курский губернатор сообщил об обстреле Тёткино двадцатью снарядами

Курский губернатор Старовойт: после обстрела на некоторых улицах поселка Теткино нет света
Фото: сервис Google Maps
Фото: сервис Google Maps

Поселок Тёткино в Курской области попал под обстрел, сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Зафиксировано 20 прилетов. Из-за повреждения линий электропередачи на некоторых улицах нет света», — написал глава региона.

Он добавил, что в двух частных домах повреждены окна и фасады.

Количество пострадавших Старовойт не назвал, но сообщил, что всем им окажут помощь.

Поселок Тёткино вплотную примыкает к российско-украинской границе. Власти неоднократно сообщали о его обстрелах после начала специальной военной операции.

12 мая Старовойт сообщил об обстреле этого поселка. Тогда в трех домах были повреждены фасады и заборы, выбиты окна, а в районе обстрела частично было нарушено электроснабжение. Поселок попадал под обстрел и за день до этого, 11 мая. Тогда власти города зафиксировали пять прилетов по электроподстанции. В итоге из-за обстрела было частично нарушено электроснабжение.

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8 мая в детском саду поселка Тёткино нашли неразорвавшийся снаряд. Детский сад, по словам главы региона, не работает с весны прошлого года.

Очередной обстрел поселка произошел 7 мая, тогда, по словам губернатора, насчитали десять прилетов.

Теги
Курская область губернаторы Роман Старовойт обстрел

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